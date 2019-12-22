Лідер баскетбольної Суперліги програв втретє поспіль



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«Київ-Баскет» переміг на виїзді «Прометей» ФБУ

«Київ-Баскет» Айнарса Багатскіса завдав на виїзді поразки «Прометею»

Команда Айнарса Багатскіса обіграла одного з принципових суперників у верхній частині турнірної таблиці з рахунком 74:88.

Прометей – Київ-Баскет 74:88 (13:22, 23:24, 16:18, 22:24)

Прометей: Лукашов 8, Кулпеппер 19, Конате 7 + 6 підбирань, Майерс 23 + 4 перехоплення ; Мальчевський 2, Антипов 4, Трент 4, Кривцов 2, Отверченко 2.

Київ-Баскет: Петров13 + передач, Крутоус 7, Шефферд 5 + 7 передач + 6 підбирань, Павлов 2, Пустозвонов 14, Близнюк 12, Коренюк 7, Кондраков2, Хілл 12 + 5 підбирань.

Гра в Кам’янському розпочалася з обміну атаками від головних зірок обох клубів: у «Київ-Баскета» відкрив рахунок у матчі Кейсі Шеферд, а Ренді Кулпеппер влучив трьоху для «Прометея». Надалі більше хвилини команди не могли набрати бали, проте Коренюк, Мальчевский та Близнюк все таки зуміли покращити результативність своїх команд. В другій половині чверті гості почали діяти краще своїх суперників і оформили ривок у виконанні Близнюка та Хілла. На першу перерву команди пішли за переваги гостей у 9 балів – 13:22.

В другій десятихвилинці команда Айнарса Багатскіса продовжила краще працювати під кільцем суперника і вже за три хвилини ігрового часу різниця в рахунку складала 18 балів! Тільки тоді кам’янчани дещо прокинулися та почали відігравати відставання. Також, важко в це повірити, але Денис Лукашов у другому поспіль матчі влучив баззер в кільце суперника із своєї половини наприкінці другої чверті і таким чином ще скоротив відставання свого клубу: 36:46.

В другій половині матчу «Прометей» намагався нав’язати боротьбу своїм суперникам зі столиці України, проте максимум який вдався підопічним Карлієкса Мужнієкса це зіграти нарівних із своїми гостями. А гандикап який кияни забезпечили собі в першій половині матчу і приніс їм перемогу в цій грі – 74:88.

У інших матчах дня «Запоріжжя» перемогло вдома «Черкаські Мавпи» (85:80), а «Миколаїв» поступився на своєму майданчику «Хіміку» (72:74).

«Прометей» залишився попереду в турнірній таблиці – 10 перемог у 15-ти поєдинках. Далі йдуть «Хімік» (9/14) та «Дніпро» (10/12).