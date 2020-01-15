  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лідер баскетбольної Суперліги залишився без головного легіонера

    • Розсилка
    Ренді Кулпеппер - Лідер баскетбольної Суперліги залишився без головного легіонера
    Ренді Кулпеппер
    БК «Прометей»

    Американський захисник Ренді Кулпеппер залишає «Прометей»

    Лідер баскетбольної Суперліги України «Прометей» залишився без головного легіонера. Американський захисник Ренді Кулпеппер не виступатиме надалі за команду Карліса Муйжнієкса. Найближчим часом сторони розірвуть угоду.

    Наразі клуб не коментує ситуацію стосовно Кулпеппера. За неофіційною інформацією причиною розірвання угоди став конфлікт між баскетболістом та головним тренером.

    Ренді Кулпеппер повернувся до України минулого літа після семирічної перерви. Раніше він виступав за «Ферро-ЗНТУ» з Запоріжжя.

     Читайте також: Найкращі перехоплення та блок-шоти тижня в Суперлізі (відео)

    У «Прометеї» Кулпеппер зіграв 12 поєдинків у Суперлізі. Набирав 20,8 очка та 4,6 передачі за матч. Півтора місяця американець не грав через травму.

    Наразі «Прометей» очолює турнірну таблицю Суперліги – 11 перемог у 16-ти поєдинках.

    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ