Лідер баскетбольної Суперліги залишився без головного легіонера



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Ренді Кулпеппер БК «Прометей»

Американський захисник Ренді Кулпеппер залишає «Прометей»

Лідер баскетбольної Суперліги України «Прометей» залишився без головного легіонера. Американський захисник Ренді Кулпеппер не виступатиме надалі за команду Карліса Муйжнієкса. Найближчим часом сторони розірвуть угоду.

Наразі клуб не коментує ситуацію стосовно Кулпеппера. За неофіційною інформацією причиною розірвання угоди став конфлікт між баскетболістом та головним тренером.

Ренді Кулпеппер повернувся до України минулого літа після семирічної перерви. Раніше він виступав за «Ферро-ЗНТУ» з Запоріжжя.

У «Прометеї» Кулпеппер зіграв 12 поєдинків у Суперлізі. Набирав 20,8 очка та 4,6 передачі за матч. Півтора місяця американець не грав через травму.

Наразі «Прометей» очолює турнірну таблицю Суперліги – 11 перемог у 16-ти поєдинках.