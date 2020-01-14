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    Найкращі перехоплення та блок-шоти тижня в Суперлізі (відео)

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    Богдан Близнюк - Найкращі перехоплення та блок-шоти тижня в Суперлізі (відео)
    Богдан Близнюк
    ФБУ

    У баскетбольній Суперлізі відбулися поєдинки регулярного чемпіонату

    Команди баскетбольної Суперліги зіграли 9-12 січня чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

    Зокрема чинний чемпіон України «Хімік» переміг вдома «Дніпро» (101:91).

    Наразі попереду в чемпіонаті «Прометей» з Кам’янського, у якого 11 перемог у 16-ти поєдинках, «Дніпро» (12/15) та «Хімік» (11/16).

    У плей-оф виходять вісім команд з дев’яти.

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    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро
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