Лідер гурту Тартак потренувався з командою Вищої ліги



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Олександр Положинський з тренерами команди «Старий Луцьк» Інстаграм

Лучанин Олександр Положинський щиро вболіває за місцеву баскетбольну команду

Лідер популярного українського гурту «Тартак», лучанин Олександр Положинський долучився до тренування баскетбольної команди Вищої ліги «Старий Луцьк». Дійство відбулося 7 серпня в спортивному комплексі СНУ.

БК «Старий Луцьк-Університет» продовжує підготовку до сезону Вищої ліги у рамках першого тренувального збору. Вечірнє тренування команди відвідав Олександр Положинський. Зірковий гість не просто зробив з баскетболістами «Старого Луцька» декілька фотографій, для вигляду одягнувши баскетбольну форму та кросівки, а взяв участь у повноцінній «двосторінці» до 51-го очка.

Зірковий «новачок» вийшов на майданчик під № 33 за команду «чорних». Лідер «Тартака» перебуває у хорошому тонусі: упродовж матчу зумів віддати декілька результативних передач та влучити триочковий кидок.

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Гравці радо зустріли відомого земляка, поспілкувалися з ним та зробила фото на пам'ять. Після завершення поєдинку Олександр Положинський поспілкувався з клубною прес-службою.

У Вас баскетбольні кросівки, а це означає, що точно не вперше граєте у цю гру. Коли востаннє виходили на баскетбольний майданчик.

- Десь, мабуть, років три тому друзі затягнули мене пограти баскетбол. Серед них – діджей Артем Небо, відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко та інші хлопці. Вони всі дуже класно грають, а я граю в баскетбол в кращому випадку раз в 5 років. Оскільки зі мною ніхто не панькався, то допомоги від мене команді було небагато. Мені дали зрозуміти, що я там не зовсім бажаний гість. Хоча мої друзі казали: «Приходь ще. В тебе обов’язково буде виходити». Загалом, мені сказали, що треба добре навчитися грати, а потім приходити, то я так і зав’язав.

Ви, фактично, без замін зуміли вибігати нарівні із значно молодшими хлопцями, професіональними баскетболістами. Як підтримуєте фізичну форму?

- Я за останні місяці скинув декілька кілограмів, тому мені стало легше рухатися. За місяць в мене було п’ять концертів. Це доволі хороше навантаження. Загалом, цей місяць був доволі активний. Я і дерева рубав, і землю тягав, і в кліпах знімався – багато рухався та танцював. Все це напевно допомогло, щоб мені сьогодні було легше бігати. Ну, і в тренажерному залі позаймався. Загалом же, я не дуже спортивна людина. Час від часу граю футбол із ФК «Маестро», але на тренування ходжу не регулярно. Найбільше зіграло роль напевно те, що скинув вагу. Ну, і хлопці із «Старого Луцька» зважали, що я не професіонально граю і мене не треба калічити, проти мене не дуже жорстко грали.

Які враження від команди «Старий Луцьк»? Як Вам атмосфера в колективі?

- Мені дуже сподобалося. Я жодного разу не чув, щоб хтось лаявся на майданчику. Наприклад, коли граємо за ФК «Маестро» футбол, то ніби і всі друзі, але постійно сваримось на тренуваннях та матчах, а тут доброзичлива атмосфера. Якщо в когось щось не виходить – підказують, підбадьорюють. До мене було дуже хороше ставлення, хочеться з цими гравцями знову і знову виходити на баскетбольний майданчик. Хлопці час від часу прикривали мене, суперники діяли не дуже жорстко, давали можливість відчути м’яч та знайти свою гру. Мені все дуже сподобалося. В такій команді я би грав!

Тренування та товариський матч це була разова акція чи запланована ще якась співпраця? Можливо, плануєте відвідувати матчі «Старого Луцька»?

- Звичайно, коли я познайомився з хлопцями, то тепер маю додатковий стимул відвідувати їхні матчі. Зараз працюємо над тим, щоб написати для клубу пісню, яка би надихала хлопців. Я сподіваюся, що вона вдасться і всім сподобається. Тому на сьогоднішньому тренуванні наша співпраця точно не завершиться.