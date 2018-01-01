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    Лідер нападу «Шахтаря» потрапив у сферу інтересів «Фіорентини»

    Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А
    Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра потрапив в сферу інтересів «Фіорентини». Про це повідомляє Corriere dello Sport.it. Флорентійський клуб розраховує підписати аргентинця влітку на правах вільного агента, коли у нього закінчиться термін контракту з «Шахтарем». В особі 26-річного форварда італійський клубу
    • Сьогодні, 16:15
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    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар
    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар

    Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А

    Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра потрапив в сферу інтересів «Фіорентини».

    Про це повідомляє Corriere dello Sport.it.

    Флорентійський клуб розраховує підписати аргентинця влітку на правах вільного агента, коли у нього закінчиться термін контракту з «Шахтарем».

    В особі 26-річного форварда італійський клубу бачить заміну Хумі Ель-Бабакару.

    Другим кандидатом є нападник «Нанта» Еміліано Сала.

    Зазначимо, що обидва футболісти мають італійський паспорт.

    У поточному сезоні Феррейра провів 27 матчів у складі «гірників», в яких забив 18 голів і зробив чотири ассисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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