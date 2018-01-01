Лідер нападу «Шахтаря» потрапив у сферу інтересів «Фіорентини»

Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А

Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра потрапив в сферу інтересів «Фіорентини». Про це повідомляє Corriere dello Sport.it. Флорентійський клуб розраховує підписати аргентинця влітку на правах вільного агента, коли у нього закінчиться термін контракту з «Шахтарем». В особі 26-річного форварда італійський клубу