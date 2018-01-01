Лідер нападу «Шахтаря» потрапив у сферу інтересів «Фіорентини»
- Сьогодні, 16:15
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Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар
Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А
Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра потрапив в сферу інтересів «Фіорентини».
Про це повідомляє Corriere dello Sport.it.
Флорентійський клуб розраховує підписати аргентинця влітку на правах вільного агента, коли у нього закінчиться термін контракту з «Шахтарем».
В особі 26-річного форварда італійський клубу бачить заміну Хумі Ель-Бабакару.
Другим кандидатом є нападник «Нанта» Еміліано Сала.
Зазначимо, що обидва футболісти мають італійський паспорт.
У поточному сезоні Феррейра провів 27 матчів у складі «гірників», в яких забив 18 голів і зробив чотири ассисти.
Джерело: ua.tribuna.com