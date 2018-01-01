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    Лідер «Олімпіка» близький до переходу в «Слован» з Братислави

    За «Слован» виступає український захисник Артем Сухоцький
    Півзахисник «Олімпіка» Моха може перебратися до чемпіонату Словаччини. Моха от-от може перейти в «Слован» з Братислави. Футболіст вже не перебуває в «Олімпіку» і прибув до розташування словацького клубу, який також проводить зимові збори в Туреччині.  Зазначимо, що контракт Мохи з «Олімпіком»
    • Сьогодні, 15:21
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    Моха. Фото: Footboom
    Моха. Фото: Footboom

    За «Слован» виступає український захисник Артем Сухоцький

    Півзахисник «Олімпіка» Моха може перебратися до чемпіонату Словаччини.

    Моха от-от може перейти в «Слован» з Братислави. Футболіст вже не перебуває в «Олімпіку» і прибув до розташування словацького клубу, який також проводить зимові збори в Туреччині. 

    Зазначимо, що контракт Мохи з «Олімпіком» розрахований до кінця поточного року.

    В поточному сезоні УПЛ Моха забив 5 голів і віддав 6 результативних передач в 17 матчах.

    Джерело: Footboom

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