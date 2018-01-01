Лідер «Олімпіка» близький до переходу в «Слован» з Братислави

За «Слован» виступає український захисник Артем Сухоцький

Півзахисник «Олімпіка» Моха може перебратися до чемпіонату Словаччини. Моха от-от може перейти в «Слован» з Братислави. Футболіст вже не перебуває в «Олімпіку» і прибув до розташування словацького клубу, який також проводить зимові збори в Туреччині. Зазначимо, що контракт Мохи з «Олімпіком»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моха. Фото: Footboom

За «Слован» виступає український захисник Артем Сухоцький

Півзахисник «Олімпіка» Моха може перебратися до чемпіонату Словаччини.

Моха от-от може перейти в «Слован» з Братислави. Футболіст вже не перебуває в «Олімпіку» і прибув до розташування словацького клубу, який також проводить зимові збори в Туреччині.

Зазначимо, що контракт Мохи з «Олімпіком» розрахований до кінця поточного року.

В поточному сезоні УПЛ Моха забив 5 голів і віддав 6 результативних передач в 17 матчах.

Джерело: Footboom