Лідер «Олімпіка» близький до переходу в «Слован» з Братислави
- Сьогодні, 15:21
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Моха. Фото: Footboom
За «Слован» виступає український захисник Артем Сухоцький
Півзахисник «Олімпіка» Моха може перебратися до чемпіонату Словаччини.
Моха от-от може перейти в «Слован» з Братислави. Футболіст вже не перебуває в «Олімпіку» і прибув до розташування словацького клубу, який також проводить зимові збори в Туреччині.
Зазначимо, що контракт Мохи з «Олімпіком» розрахований до кінця поточного року.
В поточному сезоні УПЛ Моха забив 5 голів і віддав 6 результативних передач в 17 матчах.
Джерело: Footboom