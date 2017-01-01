Лідер збірної України з баскетболу повернувся після травми
- Сьогодні, 11:12
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Це перший повноцінний матч капітана збірної України після травми
Центровий гравець збірної України Кирило Фесенко зіграв перший матч після тривалого відновлення від пошкодження.
Українець допоміг «Авеліно» перемогти в овертаймі «Венецію» в домашньому матчі чемпіонату Італії – 87:77. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Фесенко за 17 хвилин на майданчику набрав 12 очок, 7 підбирань, 1 передачу.Після 9-ти матчів у «Авеліно» 7 перемог – друге місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, травма завадила капітану збірної України виступити на ЄвроБаскеті-2017. З початком клубного сезону Фесенко вийшов кілька разів на майданчик, але був вимушений продовжити відновлення після пошкодження.
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