Лідер збірної України з баскетболу повернувся після травми

Це перший повноцінний матч капітана збірної України після травми

Центровий гравець збірної України Кирило Фесенко зіграв перший матч після тривалого відновлення від пошкодження. Українець допоміг «Авеліно» перемогти в овертаймі «Венецію» в домашньому матчі чемпіонату Італії – 87:77. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Фесенко за 17 хвилин на майданчику набрав 12 очок,