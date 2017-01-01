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    Лідер збірної України з баскетболу повернувся після травми

    Це перший повноцінний матч капітана збірної України після травми
    Центровий гравець збірної України Кирило Фесенко зіграв перший матч після тривалого відновлення від пошкодження. Українець допоміг «Авеліно» перемогти в овертаймі «Венецію» в домашньому матчі чемпіонату Італії – 87:77. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Фесенко за 17 хвилин на майданчику набрав 12 очок,
    • Сьогодні, 11:12
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    Кирило Фесенко
    Кирило Фесенко

    Це перший повноцінний матч капітана збірної України після травми

    Центровий гравець збірної України Кирило Фесенко зіграв перший матч після тривалого відновлення від пошкодження.

    Українець допоміг «Авеліно» перемогти в овертаймі «Венецію» в домашньому матчі чемпіонату Італії – 87:77. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

    Фесенко за 17 хвилин на майданчику набрав 12 очок, 7 підбирань, 1 передачу.Після 9-ти матчів у «Авеліно» 7 перемог – друге місце в турнірній таблиці.

    Нагадаємо, травма завадила капітану збірної України виступити на ЄвроБаскеті-2017. З початком клубного сезону Фесенко вийшов кілька разів на майданчик, але був вимушений продовжити відновлення після пошкодження.

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    баскетбол
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