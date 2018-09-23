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    «Динамо» розгромило «Десну», перервавши шестиматчеву безпереможну серію

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    Фото взяте з сайту Football24 - «Динамо» розгромило «Десну», перервавши шестиматчеву безпереможну серію
    Фото взяте з сайту Football24

    Матч дев'ятого туру між «Динамо» те «Десною» завершився повним розгромом гостей із Чернігова

    Київське «Динамо» нарешті здобуває перемогу. Підопічні Хацкевича вийшли на гру проти  «Десни» з особливим настроєм. Шість матчів поспіль не відчував столичний гранд смаку перемоги і «під каток» розлючених «динамівців» потрапила «Десна». Величезну ігрову перевагу у голи втілили Бурда, Вербич, Кендзьора та Циганков.

    Прем'єр ліга України з футболу.

    Матч 9-го туру

    «Динамо»-«Десна», 4-0

    Голи: Бурда, 45, Вербич, 68, Кендзьора, 74, Циганков, 87

    «Динамо»: Бойко - Кендзьора (Буено, 77), Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльський (Дуелунд, 86), Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 80) - Циганков, Вербич, Морозюк

    «Десна»: Паст - Люлька, Гітченко, Братков, Мостовий - Д.Фаворов, Огіря, Коберідзе (Банасевич, 89), Картушов - А.Фаворов (Старенький, 72) - Безбородько (Хльобас, 67)

    Попередження: Гармаш - Братков

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