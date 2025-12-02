Головна Спорт Новини
Лідерка збірної України з баскетболу залишила «Валенсію»

Ягупова допомогла команді вперше в історії вийти до півфіналу жіночої Євроліги

Аліна Ягупова перейшла до «Валенсії» у січні 2024 року і швидко стала ключовою гравчинею клубу

Капітан та лідерка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова розірвала за згодою сторін контракт з іспанською Валенсією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Угода гравчині з клубом була чинна до кінця сезону.

Аліна Ягупова перейшла до «Валенсії» у січні 2024 року і швидко стала ключовою гравчинею клубу. За час перебування у «Валенсії» вона двічі стала чемпіонкою Іспанії (2024 та 2025 роки), виграла Кубок Іспанії (2024 рік) та Суперкубок Іспанії (2024 рік), а також допомогла команді вперше в історії вийти до півфіналу жіночої Євроліги.

Аліна Ягупова провела у всіх турнірах за «Валенсію» 86 матчів, в середньому набираючи 10.7 очка, 3.0 передачі, 1.5 перехоплення.

В історичних рейтингах клубу вона посідає 12-е місце за очками (926), 4-е місце за триочковими (165), 5-е місце за передачами (261) та 6-е місце за перехопленнями (127).

У цьому сезоні вона зіграла у 5 матчах в чемпіонаті (15.4 хвилин, 6.8 очка в середньому), та у 4 матчах у Євролізі (18.3 хвилини, 7.3 очка, 3.3 передачі). Востаннє за «Валенсію» вона зіграла 23 листопада проти Леганеса, де за 14 хвилин набрала 9 очок.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

