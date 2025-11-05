Головна Спорт Новини
Матч Євроліги «Дубай» – «Хапоель Тель-Авів» у Сараєві пройде за порожніх трибун

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Матч Євроліги «Дубай» – «Хапоель Тель-Авів» у Сараєві пройде за порожніх трибун
«Дубай» цього сезону проведе перший рік у Євролізі
фото: Dubai BC

Ізраїльські клуби продовжують стикатися зі значною порцією хейту з боку вболівальників

Поліція Сараєва заборонила допуск уболівальників на матч баскетбольної Євроліги між «Дубаєм» та «Хапоель Тель-Авів», посилаючись на міркування безпеки. Про це повідомляє «Главком».  

Заборона була оголошена після того, як сьогодні, 5 листопада, відбулася низка протестів із закликами скасувати гру через війну в Газі. Матч запланований на вечір четверга, але групи громадян регулярно зверталися до місцевої влади з вимогою його скасування, засуджуючи «геноцид у Газі». Під час однієї з акцій протесту деякі учасники навіть спробували силою проникнути в будівлю уряду, але були зупинені спеціальними підрозділами поліції.

Протестувальники вважають, що «Хапоель» не дистанціювався від імовірних злочинів Ізраїлю проти цивільного населення в Газі. Вони також наголошують, що Сараєво, яке пережило 43-місячну облогу сербськими силами під час війни 1992-95 років, не повинно приймати ізраїльський клуб.

«На основі зібраної оперативної інформації Поліцейське управління Сараєво поінформувало організаторів матчу, що присутність уболівальників не буде дозволена з міркувань безпеки», – йдеться у заяві поліції. Поліція також додала, що з ранку четверга будуть вжиті посилені заходи безпеки біля спортивної арени, щоб запобігти будь-яким спробам зірвати проведення матчу. Наразі клуби «Дубай» та «Хапоель» не надали коментарів.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Артем Ковальов дебютував за Байройт в офіційних матчах
Українські баскетболісти за кордоном: Новицький набрав 20 очок, Ковальов оформив дабл-дабл
6 жовтня, 09:58
Дубнюк провела на майданчику 29 хвилин, за які набрала 16 очок та зробила 3 підбирання
Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
6 жовтня, 12:01
На фанатській трибуні було піднято банер зі словами «Слава Росії»
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
15 жовтня, 19:37
Михайлюк провів на паркеті 24 хвилини
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
23 жовтня, 11:24
Характер ушкодження не дозволить Дарії повернутися на майданчик до завершення поточного сезону
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу
23 жовтня, 12:41
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Визначився тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу
24 жовтня, 13:12
Максим Кличко провів на майданчику 23 хвилини, набрав 13 очок
Кличко набрав 13 очок у грі молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу
3 листопада, 09:46
Уро-Ніле провела результативну гру
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
3 листопада, 15:06
Штімац отримав значну підтримку в соцмережах як у Сербії, так і за кордоном
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
Сьогодні, 16:38

