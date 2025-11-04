Головна Спорт Новини
Юркевічус набрала сім очок у матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Юркевічус набрала сім очок у матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Тетяна Юркевічус потрапила до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді

«Хапоель» Беер-Шева українки поступився «Хапоелю» Єрусалим

Українські легіонерки провели чергові матчі за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В чемпіонаті Ізраїлю «Хапоель» Беер-Шева поступився «Хапоелю» Єрусалим 81:94. Тетяна Юркевічус зіграла 21 хвилину, набрала 7 очок (3/7 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 9 підбирань, 4 передачі, 2 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Цієї ночі в США стартував новий сезон NCAA. У жіночому чемпіонаті «Морхед Стейт» поступилась «Кентукі» 59:75.

Катерина Діке за «Морхед Стейт» зіграла 30 хвилин, набрала 9 очок (0/6 двоочкові, 3/7 триочкові), зробила 5 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 2 блок-шота при 2 втратах.

Тетяна Юркевічус потрапила до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

