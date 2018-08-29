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    Ліга чемпіонів. АЕК Чигринського вийшов в груповий етап, «Янг Бойз» пройшли загребське «Динамо»

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    Ліга чемпіонів. АЕК Чигринського вийшов в груповий етап, «Янг Бойз» пройшли загребське «Динамо»

    28-го серпня відбулися матчі-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

    У вівторок, 28-го серпня, відбулися матчі-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Так, АЕК Дмитра Чигринського зіграв внічию з «Віді» (1:1). Цього виявилося достатньо для того, щоб пройти у груповий етап Ліги чемпіонів, адже у першому матчі перемогу з рахунком 2:1 святкували футболісти грецького клубу.

    Також продовжить виступи у Лізі чемпіонів швейцарський клуб «Янг Бойз», який за сумою двох матчів (3:2) переграв загребське «Динамо».

    Як відомо, не змогло пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів київське «Динамо», яке за сумою двох матчів (1:3) поступилося «Аяксу».

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф кваліфікації

    Матчі-відповідь

    АЕК (Афіни, Греція)  «МОЛ Віді» (Угорщина) 1:1 (0:0)

    Голи: 1:0 - Манталос (47, пен), 1:1 - Него (57)

    Перший матч: 2:1

    «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Янг Бойз» (Швейцарія) – 1:2 (1:0)

    Голи: 1:0 - Хайрович (7), 1:1 - Оаро (64, пен), 1:2 - Оаро (66)

    Перший матч: 1:1

    «Динамо» (Київ, Україна)  «Аякс (Нідерланди) 0:0

    Перший матч: 1:3

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