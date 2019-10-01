Єврейське щастя «Шахтаря». Ізраїльський легіонер врятував команду Ахметова у Лізі чемпіонів (відео)



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Дуван Сапата забиває після помилки Андрія П'ятова UEFA.com

Гол ізраїльтянина Манора Соломона на заключних секундах приніс «гірникам» алогічну перемогу

Чемпіон України «Шахтар» набрав свої перші очки в Лізі чемпіонів-2019/2020. Після поразки 0:3 у Харкові від «Манчестер Сіті» донеччани мали програвати й у Мілані, де приймає свої домашні матчі в чемпіонській лізі «Аталанта» з Берґамо. Але команді Луїша Каштру банально щастило. Вистоявши впродовж матчу, «гірники» ще й виграли перемогу на заключних секундах.

«Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 1:2

Голи: 1:0 – Дуван Сапата (28). 1:1 – Жуніор Мораєш (41). 1:2 – Манор Соломон (90+5)

На 16-й хвилині Йосип Ілічіч не реалізував пенальті (воротар)

«Аталанта»: Ґолліні – Толой, Масьєлло (Мюріель, 68), Паломіно – Гатебур (Ґосенс, 57), де Рон, Пасаліч, Кастань – Йосип Ілічіч (Руслан Малиновський, 57), Дуван Сапата, Алехандро Ґомес (к). Тренер – Джан П’єро Ґасперіні

«Шахтар»: П’ятов – Болбат (Додо, 90+3), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Алан Патрік (Манор Соломон, 69), Тарас Степаненко – Марлос (Коноплянка, 86), Віктор Коваленко, Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

Суддя: Штілер (Німеччина)

Попередження: Йсип Ілічіч (44), де Рон (49), Руслан Малиновський (90+2) – Сергій Кривцов (15), Тарас Степаненко (35), Жуніор Мораєш (45), Болбат (64)

1 жовтня Мілан. Стадіон «Джузеппе Меацца»

Впродовж усього матчу великою перевагою володіли футболісти «Аталанти». Перший м’яч берґамці могли забити уже на 15-й хвилині, але Андрій П’ятов потягнув пенальті від Йосипа Ілічіча.

Зрештою, саме помилка українського воротаря на 35-й хвилині до голу у ворота «Шахтаря» таки призвела. П’ятов невдало зіграв на виході і Дуван Сапата спрямував головою м’яч у порожні ворота.

З огляду на розвиток подій на полі, гол у ворота П’єрлуїджі Ґолліні наприкінці першого тайму виглядав алогічним. Але він стався і на перерву команди пішли за рівного рахунку.

З поновленням гри «Аталанта» продовжувала домінувати і втратила впродовж перших півгодини мінімум чотири реальних нагоди відзначитися. «Шахтареві» банально щастило. Зокрема й у компенсований час, коли берґамці вибігли в стрімку контратаку, але донеччан знову врятував П’ятов.

Більше того, перед самим свистком арбітра сталося неймовірне. Оборонець Додо, щойно вийшовши на заміну замість травмованого Сергія Болбата, вивів на побачення з воротарем Манора Соломона й ізраїльтянин холоднокровно розібрався в ситуації, забивши переможний гол.

У ці хвилини розпочали матч другого туру суперники «Шахтаря» - «Манчестер Сіті» і заґребське «Динамо».