Кидок із сиреною Девіса приніс «Лейкерс» другу перемогу у фіналі конференції НБА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ентоні Девіс - герой поєдинку проти «Наггетс» Twitter Лейкерс

Доля поєдинку вирішалася на останніх секундах протистояння

«Лос-Анджелес Лейкерс» подвоїли перевагу у серії фіналу плей-офф Західної конференції НБА, перемігши «Денвер Наггетс» з рахунком 105:103.

На старті зустрічі рахунок дальнім влучанням відкрив зірковий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Більше трьох хвилин знадобилося гравцям «Наггетс» аби відповісти першим закинутим м’ячем (2:3).

Усі очки в стартові сім хвилин у формі клубу з Лос-Анджелесу набирав Джеймс – рахунок на табло був нічийним (12:12). Ривок 18:3 дозволив «Лейкерс» піти на першу перерву в ролі лідера - 29:21. У другій чверті різниця у рахунку доходила до +15, проте на велику перерву команди пішли за результату 60:50.

Забитий м’яч з фолом від Торі Крейга та результативний прохід Джамала Мюррея дозволили «Денверу» зменшити відставання до шести балів наприкінці третьої 12-хвилинки (70:76).

За сім хвилин до кінця основного часу прохід від Мюррея вперше вивів вперед «Денвер» починаючи з рахунку 12:10 у першій чверті (87:86).

За результату 100:92 на користь «Лейкерс» 11 очок поспіль за «Денвер» набрав центровий Нікола Йокіч, але точний триочковий кидок Ентоні Девіса із сиреною про завершення матчу подарував виграш «Лос-Анджелесу» - 105:103.

У переможців 31 очко та 9 підбирань зібрав Девіс, 26 пунктів і 11 підбирань додав Джеймс. За «Денвер» 30 очок і 9 передач має серб Йокіч, 25 набрав Мюррей.

Зазначимо, що рахунок у серії став 2:0 на користь «Лейкерс». Третій поєдинок у серії пройде 23 вересня.