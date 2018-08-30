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    Ліга чемпіонів. ПАОК Хачеріді та Шахова розгромно поступився «Бенфіці», ПСВ розгромив БАТЕ

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    Ліга чемпіонів. ПАОК Хачеріді та Шахова розгромно поступився «Бенфіці», ПСВ розгромив БАТЕ

    29-го серпня відбулися заключні матчі-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

    У середу, 29-го серпня, відбулися заключні матчі-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Так, ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова розгромно програв португальській «Бенфіці».

    Тепер клуб українців продовжить виступи у Лізі Європи.

    Перший матч завершився з рахунком 1:1.

    В інших матчах ПСВ без проблем пройшов білоруський БАТЕ, а «Црвена Звезда» за сумою двох матчів пройшла австрійський «Зальцбург».

    Як відомо, не змогло пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів київське «Динамо», яке за сумою двох матчів (1:3) поступилося «Аяксу».

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф кваліфікації

    Матчі-відповідь

    ПСВ (Нідерланди) - БАТЕ (Білорусь) 3:0 (2:0)

    Голи: 1:0 - Бергвейн (14), 2:0 - де Йонг (36), 3:0 - Лосано (62)

    ПАОК (Греція) - «Бенфіка» (Португалія) 1:4 (1:3)

    Голи: 1:0 - Прійович (13), 1:1 - Жардел (20), 1:2 - Сальвіо (26, пен), 1:3 - Піцці (39), 1:4 - Сальвіо (49)

    «Ред Булл Зальцбург» (Австрія) - «Црвена Звезда» (Сербія) 2:2 (1:0)

    Голи: 1:0 - Дабур (45), 2:0 - Дабур (48), 2:1 - Бен-Набуан (65), 2:2 - Бен-Набуан (66)

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