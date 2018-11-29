Ліга чемпіонів. «ПСЖ» здолав «Ліверпуль», «Тоттенгем» – «Інтер» та інші матчі 5-го туру
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Розсилка
А от «Боруссія» не зуміла вдома переграти «Брюгге»
У середу, 28 листопада, завершився п’ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
До Вашої уваги результати цих матчів:
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Матч 5-го туру
«ПСЖ» (Франція) – «Ліверпуль» (Англія) – 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – Бернат (13), 2:0 – Неймар (37), 2:1 – Мілнер (45, пен)
«ПСЖ»: Буффон, Тіаго Сілва, Кімпембе, Бернат, Маркіньос, Ді Марія (Дані Алвес, 65), Верратті, Керер, Неймар, Мбаппе (Рабьо, 85), Кавані (Шупо-Мотінг, 65)
«Ліверпуль»: Аліссон, Ловрен, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Мілнер (Шакірі, 77), Гендерсон, Вейналдум (Кейта, 66), Мане, Салах, Фірміно (Старрідж, 71)
ПСВ (Нідерланди) – «Барселона» (Іспанія) – 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Мессі (61), 0:2 – Піке (70), 1:2 – де Йонг (82)
«Барселона»: тер Штеген, Піке, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Відаль, Бускетс, Коутіньо (Малком, 69), Ракитич, Дембеле (Деніс Суарес, 80), Мессі
«Тоттенгем» (Англія) – «Інтер» (Італія) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Еріксен (80)
«Тоттенгем»: Льоріс, Алдервейрелд, Девіс, Ор’є, Вертонген, Вінкс (Даєр, 87), Сіссоко, Ламела (Еріксен, 70), Лукас Моура (Сон Хин Мін, 62), Аллі, Кейн
«Інтер»: Ганданович, де Врей (Міранда, 82), Асамоа, Д’Амброзіо, Шкриньяр, Наїнгголан (Валеро, 44), Брозович, Перишич, Весіно, Політано (Кейта Бальде, 83), Ікарді
«Наполі» (Італія) – «Црвена Звезда» (Сербія) – 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Гамшик (11), 2:0 – Мертенс (33), 3:0 – Мертенс (52), 3:1 – Бен-Набуан (57)
«Наполі»: Оспіна, Альбіоль (Хюсай, 46), Маріу Руй, Максимович, Кулібалі, Фабіан Руїс, Аллан, Кальєхон (Рог, 86), Гамшик, Інсіньє (Зєлінськи, 77), Мертенс.
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Брюгге» (Бельгія) – 0:0
«Боруссія»: Бюркі, Діалло (Хакімі, 80), Аканджі, Загаду, Геррейру (Санчо, 73), Вітсель (Ділейні, 90), Дауд, Ройс, Пулішич, Піщек, Пако Алькасер