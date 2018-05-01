Ліга чемпіонів. «Реал» проти «Баварія»: історія та факти

У вівторок, 1 травня, у Мадриді визначиться перший учасник фіналу сезону-2017/18

Вдруге за два роки «Баварія» їде у гості до «Реалу» з метою відігратися у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА після домашньої поразки з рахунком 1:2. «Реал» близький до третього поспіль фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У першому півфінальному матчі мадридці обіграли «Баварію» на її полі з рахунком 2:1, інформує



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У вівторок, 1 травня, у Мадриді визначиться перший учасник фіналу сезону-2017/18

Вдруге за два роки «Баварія» їде у гості до «Реалу» з метою відігратися у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА після домашньої поразки з рахунком 1:2.

«Реал» близький до третього поспіль фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У першому півфінальному матчі мадридці обіграли «Баварію» на її полі з рахунком 2:1, інформує офіційний сайт УЄФА.

У Мюнхені 25 квітня «Баварія» вийшла вперед після удару Йозуа Кімміха, проте голи Марсело та Марко Асенсіо, який вийшов на заміну, перевернули все з ніг на голову.

Лише двічі в історії Ліги чемпіонів команді вдалося вийти у наступне коло плей-офф після домашньої поразки у першому матчі.

У півфіналі ЛЧ-1995/96 «Аякс» поступився у рідних стінах «Панатінаїкосу» з рахунком 0:1, але на виїзді забив грекам три м'ячі. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2010/11 «Баварія» з мінімальним рахунком здолала «Інтернаціонале» на його полі, але потім поступилася вдома (2:3).

«Баварія» та «Реал» – рекордсмени за кількістю очних зустрічей у єврокубках. У Мадриді вони проведуть вже 26-й матч. Це сьомий півфінал Кубка / Ліги чемпіонів за їхньої участі.

У минулому розіграші суперники зійшлися в 1/4 фіналу, а «Реал» згодом став першою командою, яка захистила трофей в еру Ліги чемпіонів УЄФА.

У Мюнхені «Реал» переміг з рахунком 2:1, після чого баварці зрівняли рахунок за сумою двох матчів у Мадриді. З'ясування стосунків продовжилося у додатковий час, за підсумками якого підопічні Зінедіна Зідана виграли з результатом 4:2.

Для «Реала» це рекордний, восьмий півфінал Ліги чемпіонів поспіль, а «Баварія» пробилася у четвірку найсильніших вшосте за сім сезонів.