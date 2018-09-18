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    Ліга чемпіонів. Російський «Локомотив» розгромно програв у Туреччині та інші результати 1-го туру

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    Фото: twitter.com/championsleague - Ліга чемпіонів. Російський «Локомотив» розгромно програв у Туреччині та інші результати 1-го туру
    Фото: twitter.com/championsleague

    «Шальке» Євгена Коноплянки зіграв унічию вдома з «Порту»

    У вівторок, 18 вересня, відбулися вісім матчів групового етапу нового розіграшу Ліги чемпіонів з футболу.

    Раніше повідомлялося, що «Барселона» здобула розгромну перемогу, а «Інтер» здолав «Тоттенгем».

    До Вашої уваги результати інших матчів:

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Матчі 1-го туру

    «Галатасарай» (Стамбул, Туреччина) – «Локомотив» (Москва, Росія) – 3:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Родрігеш (9), 2:0 – Дердійок (67), 3:0 – Інан (90+4, пен)

    Вилучення: Ндіайє (87) – («Галатасарай»)

    «Шальке» (Німеччина) – «Порту» (Португалія) – 1:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – Емболо (64), 1:1 – Отавіо (75, пен)

    «Шальке»: Ферманн, Сане, Налдо, Настасич, Сердар (Харіт, 84), Каліджурі, Бенталеб, Маккенні, Шопф, Ут (Коноплянка, 65), Емболо (Бургшталлер, 72).

    «Ліверпуль» (Англія) – «ПСЖ» (Франція) – 3:2 (2:1)

    «Ліверпуль»: Аліссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Мілнер, Гендерсон, Вейналдум, Мане (Фабіньо, 90), Салах (Шакірі, 85), Старрідж (Фірміно, 72).

    «ПСЖ»: Ареоля, Тіаго Сілва, Маркіньос, Бернат, Кімпембе, Ді Марія (Шупо-Мотінг, 80), Рабьо, Меньє, Неймар, Мбаппе, Кавані (Дракслер, 80).

    «Монако» (Франція) – «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – 1:2 (1:2)

    Голи: 1:0 – Грансір (18), 1:1 – Дієго Коста (31), 1:2 – Хіменес (45)

    «Атлетико»: Облак, Хіменес, Люка Ернандес, Хуанфран, Годін, Коку, Родрі Ернандес, Сауль, Корреа (Лемар, 70), Дієго Коста, Грізманн.

    «Брюгге» (Бельгія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пулішич (85)

    «Боруссія»: Бюркі, Аканджі, Шмельцер, Піщек, Діалло, Гьотце (Кагава, 62), Санчо (Пулішич, 69), Вольф, Вайгль (Дауд, 84), Ройс, Вітсель.

    «Црвена Звезда» (Сербія) – «Наполі» (Італія) – 0:0

    «Наполі»: Оспіна, Альбіоль, Маріу Руй, Хюсай, Кулібалі, Зєліньськи (Гамшик, 75), Фабіан Руїс, Кальєхон (Уна, 75), Аллан (Мертенс, 61), Інсіньє, Мілік.

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