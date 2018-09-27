Ліга чемпіонів серед жіночих команд. Харківський «Житлобуд-1» вибув із турніру в 1/16 фіналу



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Харків'янки знову програли - цього разу з рахунком 0:4.

26-го вересня в матчі-відповіді 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів харківський «Житлобуд-1» у гостях поступився шведському «Лінчопінгу» й вибув із турніру.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Після програшу в першому матчі 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів з рахунком 1:6 шведському «Лінчопінгу» у харківського «Житлобуду-1» залишалися суто теоретичні шанси на вихід до наступної стадії турніру.

Утім, дива не сталося. Харків'янки знову програли - цього разу з рахунком 0:4.

Таким чином, «Лінчопінг» вийшов до 1/8 фіналу змагань.

Жіноча Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу.

Другий матч

«Лінчопінг» - «Житлобуд-1» 4:0 (6:1)

Голи: Ланц (9), Ангельдаль (11), Аліду (78), Альмквіст (84).

«Лінчопінг»: Хаглунд, Арнт, Ланц, Ландстрем, Хуртіг (Джонс, 76), Леннартссон (Аліду, 62), Альмквіст, Аслані, Ангельдаль, Селеруд, Оскарссон (Богрен, 63).

«Житлобуд-1»: Шульга, Голиш (Утицьких, 26), Хаванська, Соломаха, Апанащенко, Кочнєва, Ж. Саніна, Овдійчук, Шевчук (Петрик, 67), Вороніна, Куніна.