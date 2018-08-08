Ліга чемпіонів (третій кваліфікаційний раунд). «Стандард» та «Аякс» зіграли внічию. Інші матчі
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Розсилка
Можливі суперники «Динамо» у раунді плей-офф переможця у першому матчі не виявили
У вівторок, 7-го серпня, стартували перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Як відомо, «Динамо» на виїзді зіграло внічию з празькою «Славією».
Інші результати матчів до вашої уваги:
Ліга чемпіонів з футболу
3-й кваліфікаційний раунд
Перші матчі
«Астана» (Казахстан) - «Динамо Загреб» (Хорватія) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Будімір (39), 0:2 - Ольмо (84)
«Стандард» (Бельгія) - «Аякс» (Нідерланди) 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Хунтелар (19), 0:2 - Тадич (34), 1:2 - Карсела-Гонсалес (67), 2:2 - Емон (90, пен)
«Карабах» (Азербайджан) - БАТЕ (Білорусь) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Драгун (36)
«Мальме» (Швеція) - «Відеотон» (Угорщина) 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Крістіансен (62), 1:1 - Него (71)
«Црвена Звезда» (Сербія) - «Спартак Трнава» (Словаччина) 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Бен-Набуан (22, пен), 1:1 - Грендель (24)
«Бенфіка» (Португалія) - «Фенербахче» (Туреччина) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Серві (69)