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    Ліга чемпіонів (третій кваліфікаційний раунд). «Стандард» та «Аякс» зіграли внічию. Інші матчі

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    Ліга чемпіонів (третій кваліфікаційний раунд). «Стандард» та «Аякс» зіграли внічию. Інші матчі

    Можливі суперники «Динамо» у раунді плей-офф переможця у першому матчі не виявили

    У вівторок, 7-го серпня, стартували перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

    Як відомо, «Динамо» на виїзді зіграло внічию з празькою «Славією».

    Інші результати матчів до вашої уваги:

    Ліга чемпіонів з футболу

    3-й кваліфікаційний раунд

    Перші матчі

    «Астана» (Казахстан) - «Динамо Загреб» (Хорватія) 0:2 (0:1)

    Голи: 0:1 - Будімір (39), 0:2 - Ольмо (84)

    «Стандард» (Бельгія) - «Аякс» (Нідерланди) 2:2 (0:2)

    Голи: 0:1 - Хунтелар (19), 0:2 - Тадич (34), 1:2 - Карсела-Гонсалес (67), 2:2 - Емон (90, пен)

    «Карабах» (Азербайджан) - БАТЕ (Білорусь) 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Драгун (36)

    «Мальме» (Швеція) - «Відеотон» (Угорщина) 1:1 (0:0)

    Голи: 1:0 - Крістіансен (62), 1:1 - Него (71)

    «Црвена Звезда» (Сербія) - «Спартак Трнава» (Словаччина) 1:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Бен-Набуан (22, пен), 1:1 - Грендель (24)

    «Бенфіка» (Португалія) - «Фенербахче» (Туреччина) 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Серві (69)

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