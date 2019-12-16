Зірка «ПСЖ» Мбаппе встановив новий рекорд в чемпіонаті Франції



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Кіліан Мбаппе Фейсбук

Нападник став наймолодшим бомбардиром з 70-ма забитими м’ячами

Нападник «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе встановив новий бомбардирський рекорд в чемпіонаті Франції.

Напередодні він двічі забив у ворота «Сент-Етьєна» (4:0) в матчі 18-го туру Ліги 1.

Таким чином Мбаппе вже має 70 забитих м’ячів у чемпіонаті Франції. На момент досягнення йому було 20 років, 11 місяців та 25 днів. Мбаппе став наймолодшим футболістом у історії чемпіонату Франції, який забив 70 м’ячів.

Попереднє досягнення належало Бернару Лякомбу, який досяг аналогічного показника 1975 року в складі «Ліону» в віці 22 років, 5 місяців та 11 днів.

Вихованець «Монако» Мбаппе виступає в складі «ПСЖ» з 2017 року.