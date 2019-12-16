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    Зірка «ПСЖ» Мбаппе встановив новий рекорд в чемпіонаті Франції

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    Кіліан Мбаппе - Зірка «ПСЖ» Мбаппе встановив новий рекорд в чемпіонаті Франції
    Кіліан Мбаппе
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    Нападник став наймолодшим бомбардиром з 70-ма забитими м’ячами

    Нападник «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе встановив новий бомбардирський рекорд в чемпіонаті Франції.

    Напередодні він двічі забив у ворота «Сент-Етьєна» (4:0) в матчі 18-го туру Ліги 1.

    Таким чином Мбаппе вже має 70 забитих м’ячів у чемпіонаті Франції. На момент досягнення йому було 20 років, 11 місяців та 25 днів. Мбаппе став наймолодшим футболістом у історії чемпіонату Франції, який забив 70 м’ячів.

    Попереднє досягнення належало Бернару Лякомбу, який досяг аналогічного показника 1975 року в складі «Ліону» в віці 22 років, 5 місяців та 11 днів.

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    Вихованець «Монако» Мбаппе виступає в складі «ПСЖ» з 2017 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе
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