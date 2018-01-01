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    Ліга Європи. ЦСКА переграв «Црвену Звезду» та вийшов в 1/8 фіналу

    Долю матчу вирішив лише один гол
    У середу, 21 лютого відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між московським ЦСКА та Црвеною Звездою. Перший матч у Белграді завершився з рахунком 0:0. У матчі-відповіді мінімальну перемогу здобув російський клуб. Ліга Європи УЄФА 1/16 фіналу ЦСКА (Росія) - «Црвена Звезда» (Сербія) 1:0 (1:0) Гол: 1:0 - Дзагоєв (45)
    • Вчора, 21:45
    • Розсилка
    Фото: ЦСКА
    Фото: ЦСКА

    Долю матчу вирішив лише один гол

    У середу, 21 лютого відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між московським ЦСКА та Црвеною Звездою.

    Перший матч у Белграді завершився з рахунком 0:0.

    У матчі-відповіді мінімальну перемогу здобув російський клуб.

    Ліга Європи УЄФА

    1/16 фіналу

    ЦСКА (Росія) - «Црвена Звезда» (Сербія) 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Дзагоєв (45)

    ЦСКА: Акінфєєв, Березуцький, Ігнашевич, Васін (Набабкін, 26), Натхо, Фернандес, Дзагоєв, Кучаєв, Вітіньо (Міланов, 77), Вернблум, Муса

    «Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Доналд (Срнич, 78), Йовічич (Рачич, 88), Бен-Набуан, Крстичич, Радонич (Аджич, 88), Пешич

    Попередження: Ле Таллек (49), Вернблум (51), Березуцький (66), Стойкович (69), Кучаєв (83)

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