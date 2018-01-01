Ліга Європи. ЦСКА переграв «Црвену Звезду» та вийшов в 1/8 фіналу
- Вчора, 21:45
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Розсилка
Фото: ЦСКА
Долю матчу вирішив лише один гол
У середу, 21 лютого відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між московським ЦСКА та Црвеною Звездою.
Перший матч у Белграді завершився з рахунком 0:0.
У матчі-відповіді мінімальну перемогу здобув російський клуб.
Ліга Європи УЄФА
1/16 фіналу
ЦСКА (Росія) - «Црвена Звезда» (Сербія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Дзагоєв (45)
ЦСКА: Акінфєєв, Березуцький, Ігнашевич, Васін (Набабкін, 26), Натхо, Фернандес, Дзагоєв, Кучаєв, Вітіньо (Міланов, 77), Вернблум, Муса
«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Доналд (Срнич, 78), Йовічич (Рачич, 88), Бен-Набуан, Крстичич, Радонич (Аджич, 88), Пешич
Попередження: Ле Таллек (49), Вернблум (51), Березуцький (66), Стойкович (69), Кучаєв (83)