Ліга Європи. «Наполі» сенсаційно програв «Лейпцигу» , «Стяуа» обіграла «Лаціо» . Інші матчі
- Вчора, 23:55
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15 лютого відбувається перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
У четвер, 15 лютого, свій перший матч в 1/16 фіналу Ліги Європи проводить київське «Динамо».
Підопічним Олександра Хацкевича протистоїть клуб українського захисника Дмитра Чигринського - АЕК.
Ліга Європи УЄФА
1/16 фіналу
АЕК (Греція) - «Динамо» (Україна) 1:1 (1:0)
Голи: 0:1 - Циганков (19), 1:1 - Айдарович (80)
ФК «Астана» (Казахстан) – «Спортинг» (Португалія) 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - Томасов (7), 1:1 - Фернандеш (48, пен), 1:2 - Мартінш (50), 1:3 - Думбія (55)
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Аталанта» (Італія) 3:2 (1:0)
Гол: 1:0 - Шюррле (30), 1:1 - Ілічич (51), 1:2 - Ілічич (56), 2:2 - Батшуаї (65), 3:2 - Батшуаї (90+1)
«Естерсунд» (Швейція) – «Арсенал» (Лондон, Англія) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - Монреаль (13), 0:2 - Папаяннопулос (24, авт), 0:3 - Езіл (58)
«Лудогорець» (Болгарія) – «Мілан» (Італія) 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Кутроне (45), 0:2 - Родгірес (64, пен), 0:3 - Боріні (90+2)
«Марсель» (Франція) – «Брага» (Португалія) 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Жермен (4), 2:0 - Жермен (69), Товен (74)
«Ніцца» (Франція) – «Локомотив» (Москва, Росія) 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - Балотеллі (4), 2:0 - Балотеллі (28, пен), 2:1 - Фернандеш (45, пен), 2:2 - Фернандеш (69), 2:3 - Фернандеш (77)
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – «Зальцбург» (Австрія) 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Оярсабаль (27, авт), 1:1 - Арсальюс (57), 2:1 - Янузай (80), 2:2 - Мінаміно (90+4)
«Спартак» (Москва, Росія) – «Атлетик» (Іспанія) 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - Адуріс (22), 0:2 - Адуріс (39), 0:3 - Кутєпов (45+1, авт), 1:3 - Луїс Адріано (60)
«Копенгаген» (Данія) – «Атлетико» (Іспанія) 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 - Фішер (15), 1:1 - Сауль (21), 1:2 - Гамейро (37), 1:3 - Грізманн (71), 1:4 - Вітоло (77)
«Ліон» (Франція) – «Вільярреал» (Іспанія) 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Тангай (46), 2:0 - Фекір (49), 2:1 - Форнальс (63), 3:1 - Депай (82)
«Наполі» (Італія) – «Лейпциг» (Німеччина) 1:3 (0:0)
Голи: 1:0 - Уна (52), 1:1 - Вернер (61), 1:2 - Брума (74), 1:3 - Вернер (90+3)
«Партизан» (Сербія) – «Вікторія» (Пльзень, Чехія) 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Тавабма (58), 1:1 - Ржезнік (81)
«Селтік» (Шотландія) – «Зеніт» (Росія) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Макгрегор (78)
«Стяуа» (Бухарест, Румунія) – «Лаціо» (Італія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Ньоер (29)