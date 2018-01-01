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    Ліга Європи. «Наполі» сенсаційно програв «Лейпцигу» , «Стяуа» обіграла «Лаціо» . Інші матчі

    15 лютого відбувається перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
    У четвер, 15 лютого, свій перший матч в 1/16 фіналу Ліги Європи проводить київське «Динамо». Підопічним Олександра Хацкевича протистоїть клуб українського захисника Дмитра Чигринського - АЕК. Ліга Європи УЄФА 1/16 фіналу АЕК (Греція) - «Динамо» (Україна) 1:1 (1:0) Голи: 0:1 - Циганков (19), 1:1 - Айдарович (80) ФК
    • Вчора, 23:55
    • Розсилка
    Фото: ФК Динамо
    Фото: ФК Динамо

    15 лютого відбувається перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

    У четвер, 15 лютого, свій перший матч в 1/16 фіналу Ліги Європи проводить київське «Динамо».

    Підопічним Олександра Хацкевича протистоїть клуб українського захисника Дмитра Чигринського - АЕК.

    Ліга Європи УЄФА

    1/16 фіналу

    АЕК (Греція) - «Динамо» (Україна) 1:1 (1:0)

    Голи: 0:1 - Циганков (19), 1:1 - Айдарович (80)

    ФК «Астана» (Казахстан) – «Спортинг» (Португалія) 1:3 (1:0)

    Голи: 1:0 - Томасов (7), 1:1 - Фернандеш (48, пен), 1:2 - Мартінш (50), 1:3 - Думбія (55)

    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Аталанта» (Італія) 3:2 (1:0)

    Гол: 1:0 - Шюррле (30), 1:1 - Ілічич (51), 1:2 - Ілічич (56), 2:2 - Батшуаї (65), 3:2 - Батшуаї (90+1)

    «Естерсунд» (Швейція) – «Арсенал» (Лондон, Англія) 0:3 (0:2)

    Голи: 0:1 - Монреаль (13), 0:2 - Папаяннопулос (24, авт), 0:3 - Езіл (58)

    «Лудогорець» (Болгарія) – «Мілан» (Італія) 0:3 (0:1)

    Голи: 0:1 - Кутроне (45), 0:2 - Родгірес (64, пен), 0:3 - Боріні (90+2)

    «Марсель» (Франція) – «Брага» (Португалія) 3:0 (1:0)

    Голи: 1:0 - Жермен (4), 2:0 - Жермен (69), Товен (74)

    «Ніцца» (Франція) – «Локомотив» (Москва, Росія) 2:3 (2:1)

    Голи: 1:0 - Балотеллі (4), 2:0 - Балотеллі (28, пен), 2:1 - Фернандеш (45, пен), 2:2 - Фернандеш (69), 2:3 - Фернандеш (77)

    «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – «Зальцбург» (Австрія) 2:2 (0:1)

    Голи: 0:1 - Оярсабаль (27, авт), 1:1 - Арсальюс (57), 2:1 - Янузай (80), 2:2 - Мінаміно (90+4)

    «Спартак» (Москва, Росія) – «Атлетик» (Іспанія) 1:3 (0:3)

    Голи: 0:1 - Адуріс (22), 0:2 - Адуріс (39), 0:3 - Кутєпов (45+1, авт), 1:3 - Луїс Адріано (60)

    «Копенгаген» (Данія) – «Атлетико» (Іспанія) 1:4 (1:2)

    Голи: 1:0 - Фішер (15), 1:1 - Сауль (21), 1:2 - Гамейро (37), 1:3 - Грізманн (71), 1:4 - Вітоло (77)

    «Ліон» (Франція) – «Вільярреал» (Іспанія) 3:1 (0:0)

    Голи: 1:0 - Тангай (46), 2:0 - Фекір (49), 2:1 - Форнальс (63), 3:1 - Депай (82)

    «Наполі» (Італія) – «Лейпциг» (Німеччина) 1:3 (0:0)

    Голи: 1:0 - Уна (52), 1:1 - Вернер (61), 1:2 - Брума (74), 1:3 - Вернер (90+3)

    «Партизан» (Сербія) – «Вікторія» (Пльзень, Чехія) 1:1 (0:0)

    Голи: 1:0 - Тавабма (58), 1:1 - Ржезнік (81)

    «Селтік» (Шотландія) – «Зеніт» (Росія) 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Макгрегор (78)

    «Стяуа» (Бухарест, Румунія) – «Лаціо» (Італія) 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Ньоер (29)

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