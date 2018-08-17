Ліга Європи. «Гент» зіграє з «Бордо», «Зеніт» – з «Мольде», «Зоря» – з «Лейпцигом». Усі пари раунду плей-офф
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Розсилка
Визначилися 42 учасники, які позмагаються за 21 путівку у групу Ліги Європи
У четвер, 16 серпня, визначилися всі учасники раунду плей-офф Ліги Європи-2018/19.
Нагадаємо, ФК «Маріуполь» двічі поступився «Бордо», тому далі не пройшов.
«Зоря»
До Вашої уваги всі пари даної стадії:
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф
«Олімпія» (Словенія) – «Спартак» (Трнава, Словаччина)
АПОЕЛ (Кіпр) – «Астана» (Казахстан)
«Русенборг» (Норвегія) – «Шкендія» (Македонія)
«Дюделанж» (Люксембург) – ЧФР (Клуж, Румунія)
«Судува» (Литва) – «Селтік» (Шотландія)
«Шериф» (Молдова) – «Карабах» (Азербайджан)
«Мальме» (Швеція) – «Мідтьюлланн» (Данія)
«Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Лудогорець» (Болгарія)
«Сігма» (Чехія) – «Севілья» (Іспанія)
«Сарпсборг» (Норвегія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)
«Гент» (Бельгія) – «Бордо» (Франція)
«Партизан» (Сербія) – «Бешикташ» (Туреччина)
«Рапід» (Відень, Австрія) – «Стяуа» (Румунія)
«Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Базель» (Швейцарія)
«Рейнджерс» (Шотландія) – «Уфа» (Росія)
«Аталанта» (Італія) – «Копенгаген» (Данія)
«Зеніт» (Росія) – «Мольде» (Норвегія)
«Тренчин» (Словаччина) – АЕК (Ларнака, Кіпр)
«Генк» (Бельгія) – «Брондбю» (Данія)
«Олімпіакос» (Греція) – «Бернлі» (Англія)
«Зоря» (Україна) – «Лейпциг» (Німеччина)
Матчі відбудуться 23 та 30 серпня.