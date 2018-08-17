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    Ліга Європи. «Гент» зіграє з «Бордо», «Зеніт» – з «Мольде», «Зоря» – з «Лейпцигом». Усі пари раунду плей-офф

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    Ліга Європи. «Гент» зіграє з «Бордо», «Зеніт» – з «Мольде», «Зоря» – з «Лейпцигом». Усі пари раунду плей-офф

    Визначилися 42 учасники, які позмагаються за 21 путівку у групу Ліги Європи

    У четвер, 16 серпня, визначилися всі учасники раунду плей-офф Ліги Європи-2018/19.

    Нагадаємо, ФК «Маріуполь» двічі поступився «Бордо», тому далі не пройшов.

    «Зоря»

    До Вашої уваги всі пари даної стадії:

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф

    «Олімпія» (Словенія) – «Спартак» (Трнава, Словаччина)

    АПОЕЛ (Кіпр) – «Астана» (Казахстан)

    «Русенборг» (Норвегія) – «Шкендія» (Македонія)

    «Дюделанж» (Люксембург) – ЧФР (Клуж, Румунія)

    «Судува» (Литва) – «Селтік» (Шотландія)

    «Шериф» (Молдова) – «Карабах» (Азербайджан)

    «Мальме» (Швеція) – «Мідтьюлланн» (Данія)

    «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Лудогорець» (Болгарія)

    «Сігма» (Чехія) – «Севілья» (Іспанія)

    «Сарпсборг» (Норвегія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)

    «Гент» (Бельгія) – «Бордо» (Франція)

    «Партизан» (Сербія) – «Бешикташ» (Туреччина)

    «Рапід» (Відень, Австрія) – «Стяуа» (Румунія)

    «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Базель» (Швейцарія)

    «Рейнджерс» (Шотландія) – «Уфа» (Росія)

    «Аталанта» (Італія) – «Копенгаген» (Данія)

    «Зеніт» (Росія) – «Мольде» (Норвегія)

    «Тренчин» (Словаччина) – АЕК (Ларнака, Кіпр)

    «Генк» (Бельгія) – «Брондбю» (Данія)

    «Олімпіакос» (Греція) – «Бернлі» (Англія)

    «Зоря» (Україна) – «Лейпциг» (Німеччина)

    Матчі відбудуться 23 та 30 серпня.

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