Ліга Європи: політичний футбол у Будапешті та всі результати 7 листопада



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Уболівальники «Ференцвароша» нагадали гостям з Москви сторінки історії УЄФА

У Лізі Європи зіграно матчі 4 туру групового етапу

Команди Ліги Європи зіграли 7 листопада матчі 4 туру групового етапу.

Для вболівальників кількох країн надзвичайно принциповим видався матч у Будапешті між місцевим «Ференцварошем» під керівництвом українця Сергія Реброва та російським ЦСКА з Москви.

Місцеві уболівальники красномовно продемонстрували значення спорту адептам «спорта внє палітікі». Весь стадіон нагадував гостям з Москви про антирадянське повстання 1956 року, яке було криваво придушено 9 листопада.

Поєдинок, у якому жодна з команд будь-що не бажала поступатися закінчився внічию - 0:0. Наприкінці матчу здали нерви в росіянина Набабкіна, який встиг заробити червону картку за неспортивну поведінку.

У іншому «українському» поєдинку наш Роман Яремчук допоміг «Ґент» перемогти на виїзді «Вольфсбург». Він зрівняв рахунок.

Група G

«Фейєноорд» (Нідерланди) – «Янг Бойз» (Швейцарія) – 1:1

Голи: 1:0 – Бергейс (18, з пенальті). 1:1 – Шпільманн (71)

«Рейнджерс» (Шотландія) – «Порту» (Португалія) – 2:0

Голи: 1:0 – Морелос (69). 2:0 – Девіс (73)

Становище команд: Янг Бойз – 7, Рейнджерс – 7, Порту – 4, Фейєноорд – 4

Група Н

«Еспаньол» (Іспанія) – «Лудогорець» (Болгарія) – 6:0

Голи: 1:0 – Мелендо (4). 2:0 – Лопес (19). 3:0 – Варгас (36, з пенальті). 4:0 – Кампусано (52). 5:0 – Педроса (73). 6:0 – Феррейра (76)

Вилучення: Форстер (12, Л), Горальскі (35, Л)

«Ференцварош» (Угорщина) – ЦСКА (Росія) – 0:0

Вилучення: Набабкін (90+2)

Становище команд: Еспальол – 10, Лудогорець – 6, Ференцварош – 5, ЦСКА – 1

Група І

«Вольфсбург» (Німеччина) – «Ґент» (Бельгія) – 1:3

Гол: 1:0 – Віктор (20). 1:1 – Яремчук (50). 1:2 – Депутр (65). 1:3 – Нгаду-Нгаджу (76)

«Олександрія» (Україна) – «Сент-Етьєн» (Франція) – 2:2

Становище команд: Ґент - 8, Вольфбург – 5, Сент-Етьєн – 3, Олександрія – 3

Група J

«Борусія» М (Німеччина) – «Рома» (Італія) – 2:1

Голи: 1:0 – Фазіо (35, у свої ворота). 1:1 – Фазіо (64). 2:1 – Тюрам (90+5)

«Вольфсберг» (Австрія) – «Істанбул» (Туреччина) – 0:3

Голи: 0:1 – Вишча (73, з пенальті). 0:2 – Крівеллі (84). 0:3 – Крівеллі (87)

Вилучення: Рніч (73, В)

Становище команд: Істанбул – 7, Борусія М – 5, Рома – 5, Вольфсберг – 4

Група К

«Вулвергемптон» (Англія) – «Слован» (Словаччина) – 1:0

Гол: 1:0 – Хіменес (90+2)

«Брага» (Португалія) – «Бешикташ» (Туреччина) – 3:1

Голи: 1:0 – Пауліньо (15). 1:1 – Бойд (29). 2:1 – Пауліньо (37). 3:1 – Вілсон Едуардо (81)

Вилучення: Ленс (44, Бешикташ)

Становище команд: Брага – 10, Вулвергемптон – 9 Слован – 4, Бешикташ – 0

Група L

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Партизан» (Сербія) – 3:0

Гол: 1:0 – Грінвуд (22). 2:0 – Мартіал (33). 3:0 – Рашфорд (49)

«Астана» (Казахстан) – АЗ (Нідерланди) – 0:5

Голи: 0:1 – Баду (29). 0:2 – Мідтсе (52). 0:3 – Ідріссі (57). 0:4 – Хатцідякос (76). 0:5 – Баду (77)

Становище команд: МЮ – 10, АЗ – 8, Партизан – 4, Астана – 0