«Олександрія» божевільним голом на останніх секундах врятувалася в грі з «Сент-Етьєнном» (відео)



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Команда Володимира Шарана спромоглася на неймовірний камбек

Бронзові призери чемпіонату України «Олександрія» втретє поспіль не програли в груповому турнірі Ліги Європи.

Після стартового фіаско в грі з німецьким «Вольфсбурґом» команда Володимира Шарана спромоглася на три нічиїх поспіль. Зокрема зараз у Львові олександрійці, поступаючись 0:2, на заключних секундах врятувалися в львівській зустрічі проти «Сент-Етьєнна».

«Олександрія» (Україна) - «Сент-Етьєнн» (Франція) - 2:2

Голи: 0:1 - Хазрі (24, з пенальті). 0:2 - Магді Камара (73). 1:2 - Денис Безбородько (84). 2:2 - Задерака (90+1)

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Кирило Ковалець, Банада, Гречишкін - Валерій Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Денис Безбородько, 46), Максим Третяков (Тимур Стецьков, 84). Тренер – Володимир Шаран

«Сент-Етьєнн»: Руфф’є – Дебюши, Фофана, Перрен (к), Колодзейчак – Буанґа, Зайду Юссуф, Аголу - Норден (Будебуз, 87), Роберт Беріч (Магді Камара, 55), Хазрі (Сілва Ґабріель, 72). Тренер – Клод Пюель

Судді: Жоау Пінейру - Бруну Родріґеш, Альваро Мешкіта (всі - Португалія)

Попередження: Паньків (23) - Фофана (43), Зайду Юссуф (68)

7 листопада. Львів. «Арена-Львів»

«Олександрія» ліпше виглядала зокрема й у першому таймі, але помилка в обороні призвела до пенальті у ворота номінальних господарів, яке реалізував постраждалий, Вагбі Хазрі.

Домінували українці й у другому таймі, однак красива комбінація на 73-й хвилині завершилася другим м'ячем у виконання Магді Камари - 0:2.

Втім, у ту мить, коли гості вже повірили у власну перемогу, їхні ворота після серії незграбних відскоків вразив Денис Безбородько.

А коли тривав компенсований арбітром час, Максим Задерака, скориставшись невдалим виходом з воріт Стефана Руфф'є, пробив метрів з 17-ти у самісіньку «дев'ятку» - 2:2!

В іншому матчі групи І бельгійський «Ґент» сенсаційно переміг на виїзді 3:1 німецький «Вольфсбурґ». Таким чином, бельгійці з вісьмома очками очолюють таблицю. «Вольсбурґ» має п'ять пунктів, «Олександрія»і «Сент-Етьєнн» - по три.