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    «Олександрія» божевільним голом на останніх секундах врятувалася в грі з «Сент-Етьєнном» (відео)

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    Максим Задерака забив головний наразі м'яч у кар'єрі - «Олександрія» божевільним голом на останніх секундах врятувалася в грі з «Сент-Етьєнном» (відео)
    Максим Задерака забив головний наразі м'яч у кар'єрі
    ФК «Кремінь»

    Команда Володимира Шарана спромоглася на неймовірний камбек

    Бронзові призери чемпіонату України «Олександрія» втретє поспіль не програли в груповому турнірі Ліги Європи.

    Після стартового фіаско в грі з німецьким «Вольфсбурґом» команда Володимира Шарана спромоглася на три нічиїх поспіль. Зокрема зараз у Львові олександрійці, поступаючись 0:2, на заключних секундах врятувалися в львівській зустрічі проти «Сент-Етьєнна».

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    «Олександрія» (Україна) - «Сент-Етьєнн» (Франція) - 2:2

    Голи: 0:1 - Хазрі (24, з пенальті). 0:2 - Магді Камара (73). 1:2 - Денис Безбородько (84). 2:2 - Задерака (90+1)

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Кирило Ковалець, Банада, Гречишкін - Валерій Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Денис Безбородько, 46), Максим Третяков (Тимур Стецьков, 84). Тренер – Володимир Шаран

    «Сент-Етьєнн»: Руфф’є – Дебюши, Фофана, Перрен (к), Колодзейчак – Буанґа, Зайду Юссуф, Аголу - Норден (Будебуз, 87), Роберт Беріч (Магді Камара, 55), Хазрі (Сілва Ґабріель, 72). Тренер – Клод Пюель

    Судді: Жоау Пінейру - Бруну Родріґеш, Альваро Мешкіта (всі - Португалія)

    Попередження: Паньків (23) - Фофана (43), Зайду Юссуф (68)

    7 листопада. Львів. «Арена-Львів»

    «Олександрія» ліпше виглядала зокрема й у першому таймі, але помилка в обороні призвела до пенальті у ворота номінальних господарів, яке реалізував постраждалий, Вагбі Хазрі.

    Домінували українці й у другому таймі, однак красива комбінація на 73-й хвилині завершилася другим м'ячем у виконання Магді Камари - 0:2.

    Втім, у ту мить, коли гості вже повірили у власну перемогу, їхні ворота після серії незграбних відскоків вразив Денис Безбородько.

    А коли тривав компенсований арбітром час, Максим Задерака, скориставшись невдалим виходом з воріт Стефана Руфф'є, пробив метрів з 17-ти у самісіньку «дев'ятку» - 2:2!

    В іншому матчі групи І бельгійський «Ґент» сенсаційно переміг на виїзді 3:1 німецький «Вольфсбурґ». Таким чином, бельгійці з вісьмома очками очолюють таблицю. «Вольсбурґ» має п'ять пунктів, «Олександрія»і «Сент-Етьєнн» - по три.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Максим Задерака Дмитро Гречишкін Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Тимур Стецьков Каспарс Дубра Дмитро Шастал Гліб Бухал ФК «Сент-Етьєнн» Лоїк Перрен Клод Пюель Сілва Ґабріель Тімоті Колодзейчак Зайду Юссуф Ріяд Будебуз Матьє Дебюши Стефан Руфф'є Магді Камара Роберт Беріч Вагбі Хазрі Веслі Фофана Деніс Буанґа Арно Норден
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