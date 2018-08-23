Ліга Європи. «Рейнджерс» Джеррарда переміг «Уфу», «Зеніт» обіграв «Мольде»
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Російські клуби зіграли по-різному
У четвер, 23 серпня, відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону-2018/19.
Нагадаємо, «Зоря» у Запоріжжі зіграла у нульову нічию із «Лейпцигом».
Окрім того, зіграли свої матчі і дві російські команди.
«Зеніт» у другому таймі зумів дотиснути норвезький «Мольде», хоча після першого тайму програвав 0:1.
Водночас, «Уфа» на виїзді програла «Рейнджерс», який очолює відомий колишній футболіст Стівен Джеррард.
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф
«Рейнджерс» (Шотландія) – «Уфа» (Росія) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 –Голдсон (41)
«Зеніт» (Росія) – «Мольде» (Норвегія) – 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Хестад (42), 1:1 – Дзюба (71), 2:1 – Заболотний (80), 3:1 – Мевля (90)Матчі-відповідь відбудуться 30 серпня.