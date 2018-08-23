  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга Європи. «Рейнджерс» Джеррарда переміг «Уфу», «Зеніт» обіграв «Мольде»

    • Розсилка
    Ліга Європи. «Рейнджерс» Джеррарда переміг «Уфу», «Зеніт» обіграв «Мольде»

    Російські клуби зіграли по-різному

    У четвер, 23 серпня, відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону-2018/19.

    Нагадаємо, «Зоря» у Запоріжжі зіграла у нульову нічию із «Лейпцигом».

    Окрім того, зіграли свої матчі і дві російські команди.

    «Зеніт» у другому таймі зумів дотиснути норвезький «Мольде», хоча після першого тайму програвав 0:1.

    Водночас, «Уфа» на виїзді програла «Рейнджерс», який очолює відомий колишній футболіст Стівен Джеррард.

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф

    «Рейнджерс» (Шотландія) – «Уфа» (Росія) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 –Голдсон (41)

    «Зеніт» (Росія) – «Мольде» (Норвегія) – 3:1 (0:1)

    Голи: 0:1 – Хестад (42), 1:1 – Дзюба (71), 2:1 – Заболотний (80), 3:1 – Мевля (90)

    Матчі-відповідь відбудуться 30 серпня.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ