Серед можливих суперників киян – «Боруссія», «Наполі», «Ліон», «Марсель»

У четвер, 7 грудня, пізно вночі стали відомі всі 32 команди, які візьмуть участь в 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18. Нагадаємо, що Україну на цій стадії навесні представить лише київське «Динамо», адже «Зоря» програла «Атлетику» та вилетіла з розіграшу. Додамо, що жеребкування цієї стадії відбудеться 11

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Фото ФК «Динамо»

Серед можливих суперників киян – «Боруссія», «Наполі», «Ліон», «Марсель»

У четвер, 7 грудня, пізно вночі стали відомі всі 32 команди, які візьмуть участь в 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18.

Нагадаємо, що Україну на цій стадії навесні представить лише київське «Динамо», адже «Зоря» програла «Атлетику» та вилетіла з розіграшу.

Додамо, що жеребкування цієї стадії відбудеться 11 грудня та розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Команди будуть розбиті на два кошики. «Сіяними» будуть 12 переможців груп і чотири найкращі команди, що посіли треті місця у групах Ліги чемпіонів.

Отож, у плей-офф турніру пробилися:

«Сіяні»: «Динамо» (Київ, Україна), «Вільярреал» (Іспанія), ЦСКА (Москва, Росія), «Атлетико» (Мадрид, Іспанія), «Спортинг» (Португалія), «Лейпциг» (Німеччина), «Брага» (Португалія), «Мілан» (Італія), «Аталанта» (Італія), «Локомотив» (Москва, Росія), «Вікторія» (Пльзень, Чехія), «Арсенал» (Лондон, Англія), «Атлетик» (Більбао, Іспанія), «Лаціо» (Італія), «Зеніт» (Росія), «Зальцбург» (Австрія).

«Несіяні»: «Селтік» (Шотландія), «Спартак» (Москва, Росія), «Наполі» (Італія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербія), «Лудогорець» (Болгарія), АЕК (Афіни, Греція), «Ліон» (Франція), «Копенгаген» (Данія), «Стяуа» (Румунія), «Црвена Звезда» (Сербія), «Марсель» (Франція), «Естерсунд» (Швеція), «Ніцца» (Франція), «Реал Сосьєдад» (Іспанія).

Один на одного не можуть потрапити команди з однієї групи та з однієї асоціації. Окрім того, як і вже зазвичай, будуть розведені між собою українські та російські клуби.

Перші матчі пройдуть 15 лютого, матчі-відповідь – 22-го. «Сіяні» команди перші поєдинки проведуть на чужому полі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про «Шахтар» і ще 15 команд, які зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.