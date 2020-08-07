Визначився суперник «Шахтаря» за 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)



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Футболісти «Базеля» тішаться - вони вийшли на «Шахтар» Світлина - UEFA.com

Дива у поєдинку «Базель» - «Айнтрахт» не сталося

Суперником донецького «Шахтаря» у чвертьфіналі Ліги Європи стане швейцарський «Базель». Як і очікувалося, швейцарці не розгубили здобутої у Франкфурті ще у березні переваги і після перемоги 4:1 обмежилися домашньою звитягою 1:0.

«Базель» (Швейцарія) – «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) – 1:0

Гол: 1:0 – Фабіан Фрей (88)

Ще в одному матчі 1/8 фіналу англійський «Вулвергемптон» після нічиєї 1:1 в Греції мінімально переграв «Олімпіакос».

«Вулвергемптон» (Англія) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 1:0

Гол: 1:0 – Рауль Хіменес (9, з пенальті)

Таким чином, визначилися усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги Європи. Починаючи з 1/4-ї всі протистояння складатимуться з одного матчу і відбуватимуться в Німеччині. Зокрема «Шахтар» 11 серпня зіграє у Ґельзенкірхені з «Базелем».

Інші пари чвертьфіналів склали «Вулвергемптон» - «Севілья», «Манчестер Юнайтед» - «Копенгаґен», «Інтернаціонале» - «Байєр» (Леверкузен).