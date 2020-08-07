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    Визначився суперник «Шахтаря» за 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Базеля&raquo; тішаться - вони вийшли на&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; - Визначився суперник «Шахтаря» за 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)
    Футболісти «Базеля» тішаться - вони вийшли на «Шахтар»
    Світлина - UEFA.com

    Дива у поєдинку «Базель» - «Айнтрахт» не сталося

    Суперником донецького «Шахтаря» у чвертьфіналі Ліги Європи стане швейцарський «Базель». Як і очікувалося, швейцарці не розгубили здобутої у Франкфурті ще у березні переваги і після перемоги 4:1 обмежилися домашньою звитягою 1:0.

    «Базель» (Швейцарія) – «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) – 1:0

    Гол: 1:0 – Фабіан Фрей (88)

    Ще в одному матчі 1/8 фіналу англійський «Вулвергемптон» після нічиєї 1:1 в Греції мінімально переграв «Олімпіакос».

    «Вулвергемптон» (Англія) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 1:0

    Гол: 1:0 – Рауль Хіменес (9, з пенальті)

    Таким чином, визначилися усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги Європи. Починаючи з 1/4-ї всі протистояння складатимуться з одного матчу і відбуватимуться в Німеччині. Зокрема «Шахтар» 11 серпня зіграє у Ґельзенкірхені з «Базелем».

    Інші пари чвертьфіналів склали «Вулвергемптон» - «Севілья», «Манчестер Юнайтед» - «Копенгаґен», «Інтернаціонале» - «Байєр» (Леверкузен).

     Читайте також: «Шахтар» розгромив «Вольфсбург» і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи (відео)
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