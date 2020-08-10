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    «Шахтар» з 26 футболістами відправився на гру 1/4 фіналу Ліги Європи

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    «Шахтар» з 26 футболістами відправився на гру 1/4 фіналу Ліги Європи
    «Шахтар» з 26 футболістами відправився на гру 1/4 фіналу Ліги Європи
    «Шахтар» з 26 футболістами відправився на гру 1/4 фіналу Ліги Європи
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    Донецький «Шахтар» взяв курс на Німеччину, де відбудуться вирішальні раунди Ліги Європи УЄФА, інформує сайт «помаранчево-чорних»

    Делегація «Шахтаря», яку очолив генеральний директор клубу Сергій Палкін, гравці й тренери протягом двох із половиною годин здійснили переліт з Києва до Дюссельдорфа.

    Головний наставник Луїш Каштру обрав 26 футболістів, які можуть взяти участь у матчах на території Німеччини:

    Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

    Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Вітао, Давид Хочолава, Микола Матвієнко

    Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Олександр Пихальонок, Марлос, Тете, Дентіньо, Фернандо, Тайсон, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано

    Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан.

    Варто відзначити, що 11 серпня на «Арені АуфШальке» в Гельзенкірхені «оранжево-чорні» у чвертьфіналі Ліги Європи зустрінуться зі швейцарським «Базелем».

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    Джерело: Сайт ФК «Шахтар»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи Євген Коноплянка Сергій Палкін Маркос Антоніо Сергій Болбат Сергій Кривцов Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Микола Матвієнко Віктор Коваленко Фернандо Майкон Тайсон Валерій Бондар Луїш Каштру ФК «Базель» Олексій Шевченко Анатолій Трубін Додо Маркіньос Вітао
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