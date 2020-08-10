«Шахтар» з 26 футболістами відправився на гру 1/4 фіналу Ліги Європи

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Донецький «Шахтар» взяв курс на Німеччину, де відбудуться вирішальні раунди Ліги Європи УЄФА, інформує сайт «помаранчево-чорних»

Делегація «Шахтаря», яку очолив генеральний директор клубу Сергій Палкін, гравці й тренери протягом двох із половиною годин здійснили переліт з Києва до Дюссельдорфа.

Головний наставник Луїш Каштру обрав 26 футболістів, які можуть взяти участь у матчах на території Німеччини:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Вітао, Давид Хочолава, Микола Матвієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Олександр Пихальонок, Марлос, Тете, Дентіньо, Фернандо, Тайсон, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано

Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан.

Варто відзначити, що 11 серпня на «Арені АуфШальке» в Гельзенкірхені «оранжево-чорні» у чвертьфіналі Ліги Європи зустрінуться зі швейцарським «Базелем».

Джерело: Сайт ФК «Шахтар»