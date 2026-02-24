Українські арбітри отримали призначення на матч єврокубка

Суддівська бригада з України працюватиме в плей-офф європейського турніру

Рефері Микола Балакін із помічниками судитиме матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій між хорватською «Рієкою» і нікосійською «Омонією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Киянин буде головним арбітром. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Олександр Беркут і Віктор Матяш. Четвертим рефері призначений українець Віталій Романов. Із системою VAR працюватимуть Віктор Копієвський та Дмитро Панчишин.

Поєдинок «Рієки» та «Омонії» відбудеться у четвер, 26 лютого. У першому матчі мінімальну перемогу оформив хорватський колектив. Переможець протистояння в 1/8 фіналу зустрінеться з ченстоховським «Ракувом» або французьким «Страсбуром».

У нинішньому сезоні Балакін шість разів працював у єврокубках. Найбільше поєдинків – три – він відсудив у загальному раунді Ліги Європи. Загалом у цих матчах українець показав 27 жовтих і одну червону картку, а також призначив два одинадцятиметрових.

До слова, УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів. За мотивами конфлікту між футболістами «Бенфіки» та «Реала» бан отримав вінгер лісабонців Престіанні. Його усунули щонайменше на матч-відповідь попереднього раунду плей-офф.

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.