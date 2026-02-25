Головна Спорт Новини
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
Леброн Джеймс у НБА набрав понад 43 тисячі очок

Джефф Тіг вважає, що ніхто не зможе перевершити досягнення Леброна Джеймса

Колишній гравець НБА та чемпіон асоціації у складі «Мілуокі Бакс» Джефф Тіг поділився думкою про рекорд легкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за набраними очками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Club 520 Podcast.

На момент заяви Тіга в активі Джеймса було 43008 очок. Як вважає Джефф, це досягнення в майбутньому ніхто не перевершить.

«Ніхто не буде достатньо здоровим, щоб побити цей рекорд. Просто подумайте про це. Він залишався у чудовій формі понад 20 років поспіль. Здається, був лише один сезон, коли він пропустив багато матчів через травму гомілкостопа, коли прийшов у «Лейкерс». Решту часу він був здоровий протягом понад 20 років. Це божевілля», – сказав Тіг.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

