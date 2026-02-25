Головна Спорт Новини
Легенда «Шахтаря» сенсаційно зібрався повернутися до України – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
Легенда «Шахтаря» сенсаційно зібрався повернутися до України – ЗМІ
Тарас Степаненко продовжить кар'єру на батьківщині
фото: ФК «Шахтар»

Ексхавбек збірної України наївся легіонерського хліба та покине зарубіжний чемпіонат

Півзахисник турецького «Еюпспора» Тарас Степаненко близький до переходу в ковалівський «Колос». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Ветеран приєднається до «хліборобів» щонайменше до кінця сезону. Влітку опорник і клуб розглянуть продовження співпраці. Незабаром «Колос» внесе Степаненка до заявки на сезон.

Умови переходу з чемпіонату Туреччини наразі невідомі. Контракт українця з «Еюпспором» чинний до літа. «Колос» або візьме досвідченого виконавця в оренду, або він домовиться про достроковий розрив договору із середняком Суперліги.

Чим відомий Тарас Степаненко

Уродженець нині окупованої Великої Новосілки, вихованець запорізьких «Торпедо» та «Металурга». На дорослому рівні дебютував у сезоні 2006/07.

Спершу захищав кольори дубля та першої команди «Металурга». Влітку 2010 року приєднався до донецького «Шахтаря». Провів у лавах «гірників» майже 15 років, був капітаном команди.

Хавбек  виграв із «Шахтарем» 10 титулів Прем'єр-ліги, а також вісім Кубків і сім Суперкубків України. За збірну України зіграв 87 поєдинків (чотири голи), учасник трьох чемпіонатів Європи.

«Колос» у сезоні 2025/26

На зимову паузу «хлібороби» пішли на шостій сходинці в УПЛ. Підопічні Руслана Костишина набрали 25 очок за 16 турів.

Другу частину сезону ковалівці розпочали з домашньої поразки житомирському «Поліссю» (0:2). Наразі команда опустилася на сьоме місце в турнірній таблиці. Найближчий поєдинок – 1 березня проти львівських «Карпат».

Раніше УПЛ скасувала матч 17-го туру між «Олександрією» і київською «Оболонню». Газон олександрійців виявився неготовим до поєдинку. Найімовірніше, «жовто-чорні» отримають технічну поразку.

До слова, тріо клубів УПЛ вирішило ділити стадіон навесні. Домашні поєдинки трьох колективів прийматиме рівненський стадіон «Авангард». Раніше там виступав лише місцевий «Верес».

