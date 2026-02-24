Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Багаторічний одноклубник Шевченка став на бік дискваліфікованого футболіста «Бенфіки»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Багаторічний одноклубник Шевченка став на бік дискваліфікованого футболіста «Бенфіки»
Джанлука Престіанні отримав слова підтримки від президента «Бенфіки»
фото: Reuters

Легендарний футболіст, а нині – функціонер не повірив у версію нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора

Президент лісабонської «Бенфіки» Руй Кошта підтримав вінгера команди Джанлуку Престіанні у расистському скандалі в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

Напередодні УЄФА винесла перше покарання за мотивами конфлікту. За попереднім аналізом сутички між футболістами «Бенфіки» та «Реала» бан отримав півзахисника лісабонців Престіанні. Його усунули щонайменше на матч-відповідь попереднього раунду плей-офф.

«Ми подали апеляцію, бо розуміємо, що нічого не доведено. Це не виправдовує відсутність гравця в прийдешньому матчі. Чи збрехав Вінісіус Жуніор? Я не був на полі та не знаю, що казали. Можу сказати лише одне: я вірю своєму гравцю. Престіанні звинувачують в расизмі, можу гарантувати, що це не так», – заявив очільник «орлів».

Під час першого поєдинку Вінісіус звинуватив аргентинця у расизмі. Бразилець заявив арбітру, що суперник обізвав його «мавпою». Водночас окремі джерела наполягають, що насправді образа Престіанні була не расистською, а гомофобною.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став співвласником клубу французької Ліги 2. Бельгійський кіпер придбав частку акцій «Ле-Мана». У переліку інвесторів «криваво-золотих» також опинилися автогонщики Феліпе Масса та Кевін Магнуссен, а також тенісист Новак Джоковіч.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.

Читайте також:

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Жуніор Вінісіус расизм ФК Бенфіка Руй Кошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жозе Моурінью вирішив залишитися поміж двох позицій
Моурінью розібрав расистський скандал у Лізі чемпіонів
18 лютого, 12:28
Тібо Куртуа вирішив бути функціонером
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
19 лютого, 17:29
Ерлінг Голанн потрапив на радари ПСЖ
ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ
20 лютого, 15:50
«Шеффілд Венсдей» переписав історію чемпіонатів Англії
Іменитий англійський клуб встановив історичне антидосягнення
22 лютого, 21:11
Дієго Сімеоне отримав нагоду повернутися в Мілан
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ
Вчора, 15:28
Джанлука Престіанні не зустрінеться з Вінісіусом Жуніором у матчі-відповіді
УЄФА винесла перше покарання за расистський скандал у Лізі чемпіонів
Вчора, 16:44

Новини

Суперник збірної України отримав подвійну премію за перемогу над командою Реброва
Суперник збірної України отримав подвійну премію за перемогу над командою Реброва
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
Багаторічний одноклубник Шевченка став на бік дискваліфікованого футболіста «Бенфіки»
Багаторічний одноклубник Шевченка став на бік дискваліфікованого футболіста «Бенфіки»
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/4 фіналу
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/4 фіналу
Українські арбітри отримали призначення на матч єврокубка
Українські арбітри отримали призначення на матч єврокубка
Голи Ваната й Циганкова, асист Яремчука. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Голи Ваната й Циганкова, асист Яремчука. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua