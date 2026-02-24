Багаторічний одноклубник Шевченка став на бік дискваліфікованого футболіста «Бенфіки»

Легендарний футболіст, а нині – функціонер не повірив у версію нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора

Президент лісабонської «Бенфіки» Руй Кошта підтримав вінгера команди Джанлуку Престіанні у расистському скандалі в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

Напередодні УЄФА винесла перше покарання за мотивами конфлікту. За попереднім аналізом сутички між футболістами «Бенфіки» та «Реала» бан отримав півзахисника лісабонців Престіанні. Його усунули щонайменше на матч-відповідь попереднього раунду плей-офф.

«Ми подали апеляцію, бо розуміємо, що нічого не доведено. Це не виправдовує відсутність гравця в прийдешньому матчі. Чи збрехав Вінісіус Жуніор? Я не був на полі та не знаю, що казали. Можу сказати лише одне: я вірю своєму гравцю. Престіанні звинувачують в расизмі, можу гарантувати, що це не так», – заявив очільник «орлів».

Під час першого поєдинку Вінісіус звинуватив аргентинця у расизмі. Бразилець заявив арбітру, що суперник обізвав його «мавпою». Водночас окремі джерела наполягають, що насправді образа Престіанні була не расистською, а гомофобною.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став співвласником клубу французької Ліги 2. Бельгійський кіпер придбав частку акцій «Ле-Мана». У переліку інвесторів «криваво-золотих» також опинилися автогонщики Феліпе Масса та Кевін Магнуссен, а також тенісист Новак Джоковіч.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.