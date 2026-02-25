Головна Спорт Новини
Стала відома суму, яку UFC витратить на організацію турніру у Білому домі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Стала відома суму, яку UFC витратить на організацію турніру у Білому домі
Турнір UFC White House стане першим професійним спортивним заходом у Білому домі
фото: Reuters

Турнір UFC White House пройде 14 червня 2026 року

UFC витратить до $60 млн на організацію турніру у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MMA Fighting.

Для проведення шоу у Білому домі UFC збудує октагон та трибуни для глядачів. Згідно з попереднім планом проведення заходу, бійці виходитимуть до місця проведення поєдинку з Овального кабінету.

Турнір UFC White House пройде 14 червня 2026 року і буде приурочений до 250-ї річниці ухвалення Декларації незалежності США.

Він стане першим професійним спортивним заходом у Білому домі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп візьме участь у підборі бійців та організації турніру UFC у Білому домі. Про це ЗМІ заявив голова UFC Дейн Уайт.

«У міру наближення дати ми обмірковуємо безліч ідей. Ми з Борсарі летимо у Вашингтон, щоб зустрітися з президентом і його командою і почати обговорювати з ними не тільки організацію, а й склад учасників турніру.

Ми маємо три різні варіанти всього, що стосується організації заходу, і ми подивимося, що йому сподобається, а що ні.

Ця подія буде просто приголомшливою, унікальною, особливою і дуже дорогою», – сказав Уайт.

Теги: UFC MMA / UFC США

