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    Лише чотири футболісти збірної України взяли участь у всіх матчах команди в 2018 році

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    Олександр Караваєв - Лише чотири футболісти збірної України взяли участь у всіх матчах команди в 2018 році
    Олександр Караваєв
    Фото: ФФУ

    Головним гвардійцем (за проведеними на полі хвилинами) виявився універсал луганської «Зорі» Олександр Караваєв

    У 2018 році національна збірна України провела 10 поєдинків, і лише чотири футболісти команди Андрія Шевченка взяли участь у всіх матчах.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Головним гвардійцем (за проведеними на полі хвилинами) виявився універсал луганської «Зорі» Олександр Караваєв.

    У 10-ти зустрічах він провів на полі 758 хвилин.

    На п'ять хвилин менше (753 хвилини) награв у 2018-му півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка.

    Ще одним гравцем, який брав участь у всіх іграх, став хавбек бельгійського «Генка» Руслан Маліновський (654 хвилини).

    Останнім у квартеті незамінних є універсал з англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко (623 хвилини).

    Цікаво, що захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який зіграв у 2018 році у дев’яти матчах головної команди країни, має у своєму активі 723 хвилини.

    Нагадаємо, Україна виграла свою групу B1 у Лізі націй і підвищиться у класі у наступному розіграші.

    Окрім того, підопічні Андрія Шевченка тепер ще й мають додаткову нагоду вийти на чемпіонат Європи 2020 року.

    Якщо не вийде це зробити напряму, то ще можна буде спробувати виграти «Фінал чотирьох» Ліги націй.

    Нагадаємо, збірна України опинилася у другому кошику при жеребкуванні відбору на Євро-2020.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зінченко Євген Коноплянка Ліга націй
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