Лише чотири футболісти збірної України взяли участь у всіх матчах команди в 2018 році



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Олександр Караваєв Фото: ФФУ

Головним гвардійцем (за проведеними на полі хвилинами) виявився універсал луганської «Зорі» Олександр Караваєв

У 2018 році національна збірна України провела 10 поєдинків, і лише чотири футболісти команди Андрія Шевченка взяли участь у всіх матчах.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Головним гвардійцем (за проведеними на полі хвилинами) виявився універсал луганської «Зорі» Олександр Караваєв.

У 10-ти зустрічах він провів на полі 758 хвилин.

На п'ять хвилин менше (753 хвилини) награв у 2018-му півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка.

Ще одним гравцем, який брав участь у всіх іграх, став хавбек бельгійського «Генка» Руслан Маліновський (654 хвилини).

Останнім у квартеті незамінних є універсал з англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко (623 хвилини).

Цікаво, що захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який зіграв у 2018 році у дев’яти матчах головної команди країни, має у своєму активі 723 хвилини.

Нагадаємо, Україна виграла свою групу B1 у Лізі націй і підвищиться у класі у наступному розіграші.

Окрім того, підопічні Андрія Шевченка тепер ще й мають додаткову нагоду вийти на чемпіонат Європи 2020 року.

Якщо не вийде це зробити напряму, то ще можна буде спробувати виграти «Фінал чотирьох» Ліги націй.

Нагадаємо, збірна України опинилася у другому кошику при жеребкуванні відбору на Євро-2020.