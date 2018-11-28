Лише чотири футболісти збірної України взяли участь у всіх матчах команди в 2018 році
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Головним гвардійцем (за проведеними на полі хвилинами) виявився універсал луганської «Зорі» Олександр Караваєв
У 2018 році національна збірна України провела 10 поєдинків, і лише чотири футболісти команди Андрія Шевченка взяли участь у всіх матчах.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Головним гвардійцем (за проведеними на полі хвилинами) виявився універсал луганської «Зорі» Олександр Караваєв.
У 10-ти зустрічах він провів на полі 758 хвилин.
На п'ять хвилин менше (753 хвилини) награв у 2018-му півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка.
Ще одним гравцем, який брав участь у всіх іграх, став хавбек бельгійського «Генка» Руслан Маліновський (654 хвилини).
Останнім у квартеті незамінних є універсал з англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко (623 хвилини).
Цікаво, що захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який зіграв у 2018 році у дев’яти матчах головної команди країни, має у своєму активі 723 хвилини.
Нагадаємо, Україна виграла свою групу B1 у Лізі націй і підвищиться у класі у наступному розіграші.
Окрім того, підопічні Андрія Шевченка тепер ще й мають додаткову нагоду вийти на чемпіонат Європи 2020 року.
Якщо не вийде це зробити напряму, то ще можна буде спробувати виграти «Фінал чотирьох» Ліги націй.
Нагадаємо, збірна України опинилася у другому кошику при жеребкуванні відбору на Євро-2020.