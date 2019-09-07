Литва – Україна. Післяматчевий коментар Андрія Шевченка



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Андрій Шевченко і збірна України здобули 13 очок з 15-ти можливих УНІАН

Український тренер не приховував задоволення від перемоги

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував розгромну перемогу над командою Литви у відбурному турнірі Євро-2020.

«Загалом задоволений і грою, і результатом, - каже Андрій Миколайович. - Було кілька помилок, особливо на початку зустрічі. Бажано їх уникати. Треба також враховувати, що грали на полі з незвичним покриттям. Щоб звикнути до нього, знадобилося трохи часу. Попервах почувалися не зовсім впевнено. Нам було важливо добре почати. ДобреЮ що ми знайшли швидкий гол. Хлопці дуже впевнено грали, розташовувалися правильно, ми не відходили від своїх принципів ведення гри, грали в середній і короткий пас.

У нас ряд гравців у середині полі і поперду є універсалами. Коли є розуміння, що гравці прекрасно почуваються не лише в своїх позиціях, то можна варіювати з їх позиціями на полі. При правильній взаємозамінності в просторі можна досягти ігрової гармонії. Ми доходимо до таких дій з допомогою розуміння, важкої роботи, уваги, якої досягаємо з допомогою тренувань, теорій, перегляду гри в залі.

Матч з Нігерією 10 вересня? Ми подивимося завтра, як футболісти будуть відновлюватися, приїдемо в Дніпро і визначимося зі складом. Звісно, футболісти, які менше грали сьогодні, вийдуть».

З 13-ма очками українці продовжують очолювати таблицю. Основні суперники нашої команди – збірні Сербії та Португалії – зустрінуться сьогодні о 21:45.