Білоруські фанати заряджали на трибунах «Слава Україні – Героям Слава» під час матчу відбору Євро-2020 (відео)



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Такою була атмосфера під час матчу Україна - Білорусь у Львові в 2015-му Скрін-шот

Наші сусіди передали вітання з Таллінна

Вчора, 6 вересня, збірна Білорусі з футболу здобула перемогу 2:1 у відбірному

матчі чемпіонату Європи-2020, перемігши в Таллінні команду Естонії. Причому перемогу своїй країні форвард Максим Скавиш приніс на другій компенсованій арбітром хвилині.

Цікаво, що під час матчу білоруські фанати потішили вітальним зарядом «Слава Україні – Героям Слава», передаючи вітання в нашу країну.

Після п’яти турів білоруси набрали лише три очки. В таблиці групи С вони випереджають лише естонців, які всі чотири поєдинки програли.