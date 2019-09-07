Білоруські фанати заряджали на трибунах «Слава Україні – Героям Слава» під час матчу відбору Євро-2020 (відео)
Такою була атмосфера під час матчу Україна - Білорусь у Львові в 2015-му
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Наші сусіди передали вітання з Таллінна
Вчора, 6 вересня, збірна Білорусі з футболу здобула перемогу 2:1 у відбірному
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матчі чемпіонату Європи-2020, перемігши в Таллінні команду Естонії. Причому перемогу своїй країні форвард Максим Скавиш приніс на другій компенсованій арбітром хвилині.
Цікаво, що під час матчу білоруські фанати потішили вітальним зарядом «Слава Україні – Героям Слава», передаючи вітання в нашу країну.
Після п’яти турів білоруси набрали лише три очки. В таблиці групи С вони випереджають лише естонців, які всі чотири поєдинки програли.
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