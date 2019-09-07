  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Білоруські фанати заряджали на трибунах «Слава Україні – Героям Слава» під час матчу відбору Євро-2020 (відео)

    • Розсилка
    Такою була атмосфера під час матчу Україна - Білорусь у Львові в 2015-му - Білоруські фанати заряджали на трибунах «Слава Україні – Героям Слава» під час матчу відбору Євро-2020 (відео)
    Такою була атмосфера під час матчу Україна - Білорусь у Львові в 2015-му
    Скрін-шот

    Наші сусіди передали вітання з Таллінна

    Вчора, 6 вересня, збірна Білорусі з футболу здобула перемогу 2:1 у відбірному

    Читайте також

    матчі чемпіонату Європи-2020, перемігши в Таллінні команду Естонії. Причому перемогу своїй країні форвард Максим Скавиш приніс на другій компенсованій арбітром хвилині.

    Цікаво, що під час матчу білоруські фанати потішили вітальним зарядом «Слава Україні – Героям Слава», передаючи вітання в нашу країну.

    Після п’яти турів білоруси набрали лише три очки. В таблиці групи С вони випереджають лише естонців, які всі чотири поєдинки програли.

     Читайте також: Голландська феєрія в Німеччині, нестримна Хорватія і «український» автогол. Матчі п’ятниці у відборі до Євро-2020 
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ультрас Євро-2020 Максим Скавиш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ