«Ліверпуль» переміг «Порту» в домашньому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

"Ліверпуль" - "Порту" Yahoo

Англійці впродовж майже усього поєдинку переважали суперника

«Ліверпуль» переміг вдома «Порту» в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Результат забезпечили два влучні удари ще в першому таймі. Матч-відповідь відбудеться 17 квітня в Португалії. Переможець цієї пари виходить в півфіналі на переможця пари «Манчестер Юнайтед» - «Барселона».

«Ліверпуль» (Англія) – «Порту» (Португалія) - 2:0

Голи: 1:0 – Кейта (5), 2:0 – Фірміньо (26)

«Ліверпуль»: Аліссон – Мілнер, ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнольд – Кейта, Фабіньо, Хендерсон – Мане (Орігі, 73), Фірміньо (Старрідж, 82), Салах. Тренер – Юрген Клопп.

«Порту»: Касільяс – Максі Перейра (Фернандо, 77), Феліпе, Мілітао, Тельес – Корона, Даніло, Олівер Торрес (Бруно Кошта, 73), Отавіо – Марега, Соарес (Браїмі, 62). Тренер – Сержіу Консейсао.

Суддя: Матео Лаос (Іспанія).

Попередження: Соарес (17)

Господарі надзвичайно вдало почали поєдинок, реалізувавши першу ж серйозну нагоду. Кейта отримав м’яч по центру на лінії карного майданчика й одразу пробив. М’яч зачепив ногу гравця гостей, змінив напрям польоту, спантеличивши Касільяса.

Такий початок ще більше надихнув господарів, які впевнено контролювали перебіг подій, не дозволяючи жорстким пресингом супернику довго навіть переходити середину поля.

Уже в середині першого тайму англійці подвоїли рахунок. Фірміньо замкнув у порожні ворота простріл справа.

При цьому господарі кілька небезпечних моментів встигли змарнувати. Нарешті і гості спромоглися на небезпечний випад. М’яч влучив у руку Александр-Арнольда в карному майданчику мерсісайдців. Перегляд епізоду за допомогою системи VAR не зафіксував порушення.

Зі стартовим свистком по перерві господарі продовжили тиск на гостей. І швидко м’яч втретє побував у воротах Касільяса. Однак арбітр не зафіксував гол. Мане встиг забігти в офсайд.

Португальці спробували перехопити ініціативу. Певний час гра проходила від воріт до воріт. Та згодом господарі знову взяли м’яч та перебіг подій під свій контроль.