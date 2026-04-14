«Ліверпуль» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Дезіре Дуе та Хвіча Кварацхелія забили по м'ячу в Парижі

Розповідаємо про центральний поєдинок вівторка в головному єврокубку

Сьогодні, 14 квітня 2026 року, англійський «Ліверпуль» на стадіоні «Енфілд» прийме французький «Парі Сен-Жермен» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ліверпуль» – ПСЖ

Шанси команд на 12:10 14 квітня виглядають приблизно рівними, вважають букмекери GGBET. На перемогу мерсисайдців закладено коефіцієнт 2,35. Тим часом звитяга парижан оцінена балом 2,71. Нічия за підсумком 90 хвилин запропонована з кефом 4,23. Зовсім інша ситуація з проходом у півфінал. На місце в наступній стадії для Ліверпуля виставлено коефіцієнт 5,21. Зате путівка в 1/2 фіналу для ПСЖ оцінена кефом 1,18. Натомість на тотал менше 2,0 закладено бал 5,41.

Передматчевий стан команд

Після очного поєдинку минулого тижня англійський гранд підняв настрій перемогою на внутрішній арені. «Червоні» вдома розібралися з лондонським «Фулгемом» (2:0). Голами відзначилися крайні нападники Нгумоха та Салах, а «Ліверпуль» закріпився на п'ятій сходинці в Прем'єр-лізі. А от «Парі Сен-Жермен» після перемоги над мерсисайдцями відпочивав цілий тиждень.

У лазареті «Ліверпуля» залишаються воротар Аліссон, півзахисники Бредлі та Ендо, а участь хавбека Джонса під питанням. Натомість команда Луїса Енріке не зможе розраховувати лише на центрхава Руїса. Значно більше виконавців обох команд під ризиком дискваліфікації. Зокрема, в складі ПСЖ зайвий «гірчичник» можуть схопити оборонець Мендеш і нападник Кварацхелія. Потенційні втрати мерсисайдців і тут вагоміші (ван Дейк, Бредлі, Гравенберх, Джонс, Мак Аллістер).

Історія очних зустрічей

Уперше шляхи команд перетнулися у Кубку кубків сезону 1996/97. Тоді парижани впевнено переграли «Ліверпуль» вдома (3:0), а на виїзді пропустили менше (0:2). Натомість на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19 ПСЖ обмінявся з «червоними» домашніми звитягами. Англійський гранд узяв гору на рідній арені (3:2), а колектив зі столиці Франції реваншувався на «Парк де Пренс» (2:1).

Торік «Ліверпуль» і ПСЖ перетнулися в 1/8 фіналу головного єврокубка. Тепер суперники обмінялися виїзними перемогами з однаковим рахунком (1:0). Хавбек Елліотт забив у Парижі, а нападник Дембеле – в Англії. Справа дійшла до серії пенальті, де французький гранд реалізував усі спроби проти лише однієї успішної у «Ліверпуля».

Минулого тижня підопічні Луїса Енріке оформили впевнену перемогу над мерсисайдцями. Голами відзначилися крайні нападники парижан. У першому таймі забив Дуе, а в другій половині – Кварацхелія. Приємною новиною для «Ліверпуля» стало хіба що повернення після тривалої паузи коштовного форварда Ісака.

Де дивитися матч «Ліверпуль» – ПСЖ

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».