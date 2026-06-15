На Чемпіонаті світу 2026 з футболу сталася перша тренерська відставка

Сабрі Лямуші спілкується з журналістами після поразки від Швеції

Сабрі Лямуші залишив збірну Тунісу

Французький фахівець Сабрі Лямуші звільнений з посади головного тренера збірної Тунісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Ромена Моліну.

За інформацією джерела, після поразки з рахунком 1:5 від збірної Швеції в першому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 Федерація футболу Тунісу звільнила головного тренера.

Сабрі Лямуші очолив збірну Тунісу в січні 2026 року. Зараз команда посідає останнє місце в групі F Чемпіонату світу 2026. На груповому етапі на Туніс чекають ще два матчі – проти Японії та Нідерландів, які відбудуться 21 і 26 червня відповідно. Хто керуватиме командою в цих поєдинках – наразі не відомо.

Сумарно з початку 2024 року збірна Тунісу змінила вже 5 головних тренерів. Зазначимо, що Туніс не вперше звільняє головного тренера по ходу чемпіонату світу – аналогічна ситуація вже трапилася в 1998 році, коли після двох матчів звільнили Генрика Касперчака.

Нагадаємо, Кот-д'Івуар у стартовому матчі Чемпіонату світу 2026 вирвав перемогу над збірною Еквадору під завісу поєдинку. Долю зустрічі вирішив один м'яч. Гол оформив півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Діалло.

Напередодні на мундіалі національна команда Японії врятувала нічию зі збірною Нідерландів на останніх хвилинах. У складі помаранчевих забили оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Від японців відповіли хавбеки Накамура та Камада.