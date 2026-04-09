«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ

Королівський клуб прагне отримати чемпіона світу замість віцечемпіона планети

Мадридський «Реал» веде перемовини про гучний обмін із англійським «Ліверпулем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Вершкові нібито готові відпустити на Туманний Альбіон півзахисника Едуардо Камавінга. Взамін іспанський гранд прагне отримати хавбека мерсисайдців Алексіса Мак Аллістера. У скаутському відділі Реала вважають профіль аргентинця схожим із якостями багаторічного лідера середньої лінії мадридців Луки Модріча.

У захваті від ігрових якостей можливого новачка й «червоні». Над угодою між «Реалом» і «Ліверпулем» працюють посередники. Наразі невідомо, чи в потенційній угоді буде пункт про доплату з боку одного з грандів.

Мак Аллістер у нинішньому сезоні провів у всіх турнірах 47 поєдинків. До свого активу він записав по п'ять голів і результативних передач. Тим часом за плечима Камавінга загалом 35 матчів, у яких оформив два м'ячі та один асист.

До слова, хавбек «Реала» Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля. Він став наймолодшим гравцем мадридців у чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. У день поєдинку вихованцю було 18 років 247 днів.

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.