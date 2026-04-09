«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
Алексіс Мак Аллістер серйозно зацікавив мадридців
фото: EFE

Королівський клуб прагне отримати чемпіона світу замість віцечемпіона планети

Мадридський «Реал» веде перемовини про гучний обмін із англійським «Ліверпулем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Вершкові нібито готові відпустити на Туманний Альбіон півзахисника Едуардо Камавінга. Взамін іспанський гранд прагне отримати хавбека мерсисайдців Алексіса Мак Аллістера. У скаутському відділі Реала вважають профіль аргентинця схожим із якостями багаторічного лідера середньої лінії мадридців Луки Модріча.

У захваті від ігрових якостей можливого новачка й «червоні». Над угодою між «Реалом» і «Ліверпулем» працюють посередники. Наразі невідомо, чи в потенційній угоді буде пункт про доплату з боку одного з грандів.

Мак Аллістер у нинішньому сезоні провів у всіх турнірах 47 поєдинків. До свого активу він записав по п'ять голів і результативних передач. Тим часом за плечима Камавінга загалом 35 матчів, у яких оформив два м'ячі та один асист.

До слова, хавбек «Реала» Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля. Він став наймолодшим гравцем мадридців у чвертьфіналах Ліги чемпіонів за всі часи. У день поєдинку вихованцю було 18 років 247 днів.

Нагадаємо, вундеркінд «Арсенала» Макс Доумен встановив рекорд Ліги чемпіонів. Він став наймолодшим учасником 1/4 фіналу турніру за всю історію. У день поєдинку англійцю виповнилося 16 років 97 днів.

Англія може заявити 11 клубів у єврокубки на сезон-2026/27
Англія може заявити 11 клубів у єврокубки на сезон-2026/27
«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
«Реал» і «Ліверпуль» вивчають обмін зірками – ЗМІ
Лідер «Дніпра» увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за реалізованими триочковими
Лідер «Дніпра» увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за реалізованими триочковими
Капітан «Баварії» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Капітан «Баварії» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
12 матюків за 37 секунд. Російський тренер отримав штраф за нецензурну лексику
Стала відома кількість зруйнованих і пошкоджених Росією спортивних обʼєктів
Стала відома кількість зруйнованих і пошкоджених Росією спортивних обʼєктів

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

