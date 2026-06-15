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Снігур піднялася на дев'ять позицій в рейтингу WTA

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Снігур піднялася на дев'ять позицій в рейтингу WTA
Дарія Снігур стала 75-ю ракеткою світу
фото: WTA

Еліна Світоліна зберегла статус восьмої ракетки світу

Українська тенісистка Дарія Снігур піднялася на дев'ять позицій в оновленому рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

З українок вже стартували в трав'яному сезоні Даяна Ястремська та Дарія Снігур, які зіграли в Гертогенбосі. Ястремська провела два матчі, поступившись в 1/8 фіналу та втратила одну позицію у світовому рейтингу – посідає 50-те місце. А Снігур дійшла до чвертьфіналу турніру, здійнявшись у рейтингу WTA на дев'ять позицій – перебуває на 75-й сходинці.

Найвищу позицію серед українок у світовому рейтингу зберігає Еліна Світоліна, яка ще не брала участі у трав'яних турнірах – посідає восьме місце та стартуватиме на WTA 500 у Берліні.

Марта Костюк втримала 12-ту позицію. Тенісистка мала розпочати свій трав'яний сезон, однак зазнала травми правої щиколотки та знялася з турніру WTA 500 у Лондоні.

Олександра Олійникова втримала 51-ше місце, не граючи цього тижня, а Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна втратили по дві позиції – посідають 59-те та 71-ше місця відповідно.

У топ-10 рейтингу WTA відбулася лише одна зміна – позиціями обмінялися «нейтральна» Мірра Андрєєва та американка Аманда Анісімова.

Рейтинг WTA

  • 1.Аріна Соболенко – 9090 очок
  • 2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143 очки
  • 3.Іга Свьонтек (Польща) – 6733 очки
  • 4.Джессіка Пегула (США) – 6056 очок
  • 5.Мірра Андрєєва – 5751 очко (+1)
  • 6.Аманда Анісімова (США) – 5631 очко (-1)
  • 7.Коко Гофф (США) – 4879 очок
  • 8.Еліна Світоліна (Україна) – 4315 очок
  • 9.Вікторія Мбоко (Канада) – 3670 очок
  • 10.Кароліна Мухова (Чехія) – 3388 очок
  • ...
  • 12.Марта Костюк – 3157 очок
  • 50.Даяна Ястремська – 1126 очок (-1)
  • 51.Олександра Олійникова – 1114 очок
  • 59.Юлія Стародубцева – 1063 (-2)
  • 71.Ангеліна Калініна – 965 (-2)
  • 75.Дарія Снігур – 928 (+9)
  • 145.Вероніка Подрез – 530

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала 12-ю тенісисткою в історії WTA, якій вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру. Історичну позначку вона подолала після завершення ґрунтового сезону, в якому вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі та дісталась до чвертьфіналу «Ролан Гаррос» 2026, де поступилась Марті Костюк.

За участь у Відкритому чемпіонаті Франції перша ракетка України отримала близько 540 000 доларів. Завдяки цьому загальна сума призових Світоліної за кар'єру сягнула 30 мільйонів доларів без урахування податків.

Еліна також стала сьомою тенісисткою серед чинних гравчинь WTA, яка перетнула рубіж у 30 мільйонів доларів призових, випередивши чинну переможницю Australian Open 2026 Єлєну Рибакіну.

Серед українських тенісисток Світоліна впевнено лідирує за сумою зароблених призових. Найближчою переслідувачкою є Марта Костюк, яка за кар'єру заробила 9.1 мільйона доларів. Загалом у топ-200 тенісисток за призовими представлені шість українок.

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Дарія Снігур

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