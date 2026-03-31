«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса

Повний тезка колишнього форварда «червоних» підкорив результативністю у Португалії

Нападник лісабонського «Спортінга» Луїс Суарес потрапив до сфери зацікавлень англійського «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Correio da Manha.

«Червоні» нібито конкуруватимуть зі співвітчизниками з «Ньюкасла» за підписання колумбійця. Португальський гранд готовий розглянути пропозиції продажу форварда. Щоправда, лише після виступу бомбардира на Чемпіонаті світу 2026 року.

Суарес у нинішньому сезоні зіграв 42 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав 33 м'ячі. Також нападник віддав сім результативних передач. Контракт латиноамериканця з «левами» чинний до літа 2030 року.

Потенційний трансфер Суареса на «Енфілда» був би символічним. У 2011-2014 роках кольори «Ліверпуля» захищав уругваєць Луїс Суарес. Він не зміг принести титул «червоним», але став найкращим бомбардиром АПЛ у кампанії 2013/14 (31 гол).

Атакувальна лінія «Ліверпуля»

Минулого літа мерсисайдці витратили 240 млн євро на двох центрфорвардів. Француз Юго Екітіке («Айнтрахт») коштував 95 млн, а за шведського нападника Александара Ісака «Ньюкаслу» довелося віддати 145 млн. Останній оновив трансферний рекорд «Ліверпуля».

Наразі краще адаптувався на «Енфілді» Екітіке. Він записав до свого активу 17 м'ячів у всіх турнірах. Натомість Ісак оформив лише 3 голи. Щоправда, скандинав через трансферну сагу пропустив старт сезону та не виходив на поле з грудня через перелом ноги.

«Ліверпуль» у сезоні 2025/26

Змагальний рік підопічні Арне Слота розпочали з поразки в поєдинку за Суперкубок Англії. «Червоні» поступилися лондонському «Крістал Пелас» у серії пенальті.

Від столичних «орлів» у жовтні «Ліверпуль» вилетів у Кубку ліги. Натомість в Кубку Англії команда Слота вийшла в чвертьфінал. Там 4 квітня мерсисайдці зустрінуться з «Манчестер Сіті».

У чемпіонаті Англії «Ліверпуль» іде п'ятим за сім турів до кінця сезону. Від чільної четвірки «червоні» відстають вже на п'ять пунктів. Також хлопці Слота продовжують виступи в Лізі чемпіонів – у першому поєдинку 1/8 фіналу «Ліверпуль» мінімально поступився стамбульському «Галатасараю», а потім розгромив турецький гранд (4:0).

До слова, раніше «Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії. «Червоних» зацікавив крайній нападник ліверпульського «Евертона» Іліман Ндіає. Він може зіграти на обох флангах нападу та закрити позицію атакувального хавбека. Рідне амплуа сенегальця – правий фланг атаки.

Тим часом сам Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії. Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.