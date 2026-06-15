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У день свого 39-річчя пішов з життя український футболіст, який забивав «Арсеналу» в Лізі Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У день свого 39-річчя пішов з життя український футболіст, який забивав «Арсеналу» в Лізі Європи
В'ячеслав Шарпар найбільше відомий вболівальникам своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст»
фото: «Ворскла»

Професійну кар’єру В'ячеслав Шарпар завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь»

Пішов з життя український футболіст В'ячеслав Шарпар. Як інформує «Главком», про це повідомила мама гравця Валентина Шарпар.

«Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав. Він прийшов у наше життя як велика радість і став для нас справжнім даром Божим. Ми мали щастя бачити, як він росте, дорослішає, мріє, наполегливо йде до своєї мети і здійснює її, ставши відомим футболістом. Ми раділи його успіхам, його силі, його таланту.

Він залишив після себе найдорожчий спадок – чотирьох прекрасних дітей, наших онуків. І навіть сьогодні, коли біль здається нестерпним, ми дякуємо Богові за кожен день, який був подарований нам разом із ним.

Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції. Попереду складний шлях повернення його додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями», – повідомила Валентина Шарпар.

В'ячеслав Шарпар народився 2 червня 1987 року в місті Зеленодольську, Дніпропетровської області.

Найбільше відомий вболівальникам своїми виступами за «Ворсклу», «Волинь» та «Металіст». У складі полтавської команди він відзначився пам’ятним голом у ворота лондонського «Арсенала» в матчі Ліги Європи сезону 2018/19. 

З «Металістом» Шарпар здобував бронзу української першості у 2011 році.

Окрім цього, Шарпар грав за «Говерлу», київський «Арсенал», казахстанський «Атирау» та низку інших команд.

У його активі – чемпіонство та перемога в Кубку Молдови разом із «Шерифом», а також титул чемпіона Латвії у складі ФК «Рига».

За молодіжну збірну України (U-21) футболіст провів два матчі. Професійну кар’єру В'ячеслав завершив у 2021 році, виступаючи за «Волинь».

Нагадаємо, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ В'ячеслав Шарпар

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