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«При рівних результатах даватимемо шанси молодим». Крулько розповів про зміну поколінь в українському біатлоні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«При рівних результатах даватимемо шанси молодим». Крулько розповів про зміну поколінь в українському біатлоні
Іван Крулько: Юлія Джима прийняла рішення продовжувати виступи
фото: facebook

Іван Крулько: Олександра та Анастасія Меркушина працюватимуть в команді, де їхній батько буде тренером

Керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував зміну поколінь в чоловічій та жіночій збірних у постолімпійський сезон.

«Вважаю, що кожен займає своє місце. У нас немає такого, що хтось займає чуже або хтось приходить на чиєсь місце. Це природній процес. По-перше, скажу, що Дмитро Підручний, якому зараз 34 роки, після наших тривалих дискусій, прийняв рішення продовжити виступати. Тобто він ще кілька сезонів точно буде виступати. Можливо, навіть і до наступної Олімпіади. Приклади спортсменів в інших країнах, свідчать, що можна змагатися і до 40 років та показувати високі результати. Я підтримую Дмитра. У нас з ним чудова комунікація.

Що стосується Юлії Джими, то вона прийняла для себе рішення продовжувати виступи. Для неї цей сезон був явно невдалим. Травма була, і потім вона так і не змогла відновити кондицію. От, вона не хотіла би закінчувати свою кар'єру на такій ноті, тому вона бачить в собі ще сили продовжити. Безумовно, ми це вітаємо, але для всіх спортсменів все має вирішувати спортивний принцип.

Тобто хто кращий на цей момент, той і має виступати. Іншого варіанту немає. Якщо, наприклад, є спортсмен, який не потрапляє в 60 кращих чи в 40 кращих у світі взагалі, і він віковий, то краще нехай у топ-40 не потрапляє молода спортсменка, якій 19-20 років, але через рік вона вже буде потрапляти.

При рівних результатах ми будемо все-таки давати шанси молодим, а так має все вирішувати спортивний принцип.

Оскільки в нас ще є до наступних Олімпіади чотири роки, то ми маємо взяти максимально велику кількість молодих. І пробувати з них знайти оцю п'ятірку-шестірку тих, які будуть на Олімпіаді 2030 року. Ось така філософія. Чи виявиться вона правильною? Побачимо за результатами.

Я скажу, що в жіночій команді конкуренція зараз буде дуже висока, особливо в наступні два роки.

Що стосується Олександри Меркушиної, то в неї було дуже потужне завершення минулого сезону. Вона отримала чималий заряд адреналіну завдяки блискучому виступу на юніорському Чемпіонаті світу. Це для неї був останній юніорський Чемпіонат світу. Потім вона показала себе на останніх етапах Кубка світу, потрапивши в топ-15. Будемо вболівати, тримати за неї кулаки і підтримувати, щоб Олександра далі зростала, працювала.

Олександра та її сестра Анастасія Меркушина будуть працювати в команді, де їхній батько буде тренером. Вони більше йому довіряють, але якщо вони хочуть вирости професійними спортсменами, то потрібно все-таки не зациклюватися, а брати корисне з усіх сторін і бути частиною команди, якою вони і є. Тому було прийняте рішення, що всі тренуються разом. Для кожного можуть бути свої особливості в тренувальному процесі, індивідуальний підхід, але команда має бути одна», – розповів Крулько.

Нагадаємо, Крулько прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.

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Теги: біатлон Іван Крулько Анастасія Меркушина Дмитро Підручний Юлія Джима Олександра Меркушина

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