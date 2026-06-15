Збірна України U-19 з футболу дізналася суперників у відборі на Євро-2027

«Синьо-жовті» у 2-му раунді кваліфікації зіграють з Італією, Ізраїлем та Румунією

Збірна України U-19 з футболу отримала суперників у другому раунді кваліфікації Чемпіонату Європи 2027. Про це повідомляє «Главком».

Склад ліг для другого з трьох етапів відбору було сформовано за підсумками першого раунду. Матчі другого раунду відбудуться восени 2026 року, а вирішальний третій етап заплановано на весну 2027 року.

Збірна України U-19, яку очолює Дмитро Михайленко, потрапили до групи А6 з командами Італії, Ізраїлю та Румунії.

У Лізі А виступлять 28 команд, розподілені на 7 груп по 4 учасники. Збірна Чехії, господар фінального турніру, також візьме участь у перших двох стадіях кваліфікації, хоча вже гарантувала собі місце у фінальній частині.

За підсумками другого раунду три найкращі команди кожної групи збережуть місце в Лізі А перед третім етапом. У разі появи додаткової путівки її отримає найкраща команда, яка посяде четверте місце в Лізі А. Жеребкування раунду Q3 відбудеться 10 грудня, а матчі пройдуть навесні 2027 року. Саме тоді визначаться 7 збірних, які складуть компанію Чехії в фінальному турнірі.

Країни-господарі міні-турнірів і точні дати проведення матчів будуть оголошені пізніше. Якщо федерації не погодять інші строки, матчі другого раунду мають відбутися у вікна міжнародного календаря ФІФА з 21 вересня до 6 жовтня або з 9 до 17 листопада 2026 року. У будь-якому разі всі матчі цієї стадії мають бути завершені не пізніше 17 листопада.

Нагадаємо, збірна України U-19 під керівництвом Дмитра Михайленка зіграє на Чемпіонаті Європи 2026. За підсумками жеребкування фінальної частини Чемпіонату Європи вісім команд розділили на дві групи по чотири учасники. У півфінал пройдуть по дві команди з кожного квартету.

Суперники збірної України U-19 на Євро-2026:

Група A : Уельс (країна-господарка), Данія, Німеччина, Іспанія

: Уельс (країна-господарка), Данія, Німеччина, Іспанія Група B: Хорватія, Сербія, Італія, Україна

Футбольне Євро-2026 серед команд U-19 проходитиме в Уельсі з 28 червня по 11 липня. Змагання також стане відбором від УЄФА на ЧС-2027 (U-20), який прийматимуть Азербайджан і Узбекистан.