«Ліверпуль» у Будапешті відсвяткував вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Гра-відповідь між чемпіоном Англії та «Лейпцігом» пройшла на нейтральному полі

Дива не сталося. У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Ліверпуль» зустрічався з «РБ Лейпциг» і впевнено переміг – 2:0. Зустріч пройшла на стадіоні «Пушкаш Арена» в Будапешті.

Гра вийшла напрочуд енергійною. Команди раз у раз створювали моменти для взяття воріт. Частіше м’ячем володів «Лейпціг», але ударів по воротах суперники завдали порівну – по 12. Точнішим у завершальній стадії виявився «Ліверпуль». Змарнувавши кілька нагод, надії «Лейпціга» на сприятливий результат поховав нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах. На 71-й хвилині зустрічі результативну передачу йому віддав партнер по атаці Діогу Жота. За три хвилини нападник Садіо Мане зміцнив перевагу англійської команди. Йому асистував Дівока Орігамі. Справу було зроблено.

Перший матч завершився перемогою «Ліверпуля» з рахунком 2:0. Англійський клуб вийшов до 1/4 фіналу турніру, а «РБ Лейпціг» завершує виступ у турнірі.

Чинним володарем титулу є «Баварія». Команда з Мюнхена в фіналі турніру змогла обіграти «Парі Сен-Жермен».