«Барселона» видала неймовірну гру в Парижі й вилетіла з Ліги чемпіонів

«Парі Сен-Жермен» зіграв від оборони й вийшов до чвертьфіналу

Дивовижну гру видала «Барселона» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Парі Сен-Жермен». Навіть не зважаючи на домашню поразку з рахунком 1:4, іспанський клуб, як і обіцяв головний тренер Рональд Куман, створив достатньо моментів, аби пробитися в чвертьфінал. В першому таймі тільки в Усмана Дембеле були три чудові моменти. Міг забивати Сержіньо Дест, Серхіо Бускетс бив з вигідної позиції, але влучив у ногу голкіперу Кейлору Навасу…

А рахунок відкрив ПСЖ. В рідкій з контратак парижани заробили пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе. Втім, «Барселона» на те й світовий гранд, щоб не опускати голову в складних випадках. Гол Мессі у відповідь напевно претендуватиме на кращий в турі. Як він вліпив з 25 метрів – душа радіє М’яч за хитрою траєкторію залетів у верхній кут так, що найкращий в складі господарів голкіпер Навас навіть до нього не доторкнувся. Втім, Кейлор продовжив грати на куражі. І під завісу тайму зміг взяти 11-метровий від Мессі.

Пресинг від «Барселони» не зменшився й після перерви. Небезпечних моментів, щоправда, поменшало. Це перебудувався ПСЖ. Вони дозволяли гостям взяти їхній штрафний майданчик в облогу, проте проникаючі передачі проходили вкрай рідко. Мессі одного разу прийняв м’яч на лінії воротарського, так його заблокували одразу троє суперників. Пізніше Навас потягнув з ближнього кута м’яч після ударів Бускетса й Грізмана. Час спливав, а з ним і надії «Барселони». Парижани, аби збити темп, почали проводити заміни. І свого досягли. М’яч, що цікаво, вони тримали лише 33 відсотки часу, завдали у 4 рази менше ударів – 5 проти 20, але, тим не менше, в чвертьфіналі зіграють саме вони.