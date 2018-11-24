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    «Ліверпуль» в меншості обіграв «Уотфорд» і продовжує погоню за «Манчестер Сіті»

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    Фото взяте з сайту&nbsp;ua-football.com - «Ліверпуль» в меншості обіграв «Уотфорд» і продовжує погоню за «Манчестер Сіті»
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Підопічні Юргена Клоппа демонструють чудову форму у внутрішній першості

    «Ліверпуль» здобув непросту перемогу над «Вотфордом» (3: 0) у матчі 13-го туру АПЛ. Перший гол мерсисайдці забили на 67-й хвилині після удару Мохамеда Салаха.

    Другий м'яч влетів у ворота господарів на 76-й хвилині. Відзначився Трент Александер-Арнольд. Крапку у матчі на 89-й хвилині поставив Роберто Фірміно.

    Гості завершували зустріч удесятьох. На 82-й хвилині за друге попередження був вилучений Джордан Хендерсон.

    «Ліверпуль» набрав 33 очки і продовжує погоню за «Манчестер Сіті», який випереджає мерсисайдців на два бали.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 13-го туру


    «Уотфорд» - «Ліверпуль» 0: 3 (0: 0)

    Голи: Салах, 67 (0: 1), Александер-Арнольд, 76 (0: 2), Фірміно, 89 (0: 3).

    Джерело: Динамомания

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