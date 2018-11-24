«Ліверпуль» в меншості обіграв «Уотфорд» і продовжує погоню за «Манчестер Сіті»



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Фото взяте з сайту ua-football.com

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«Ліверпуль» здобув непросту перемогу над «Вотфордом» (3: 0) у матчі 13-го туру АПЛ. Перший гол мерсисайдці забили на 67-й хвилині після удару Мохамеда Салаха.

Другий м'яч влетів у ворота господарів на 76-й хвилині. Відзначився Трент Александер-Арнольд. Крапку у матчі на 89-й хвилині поставив Роберто Фірміно.

Гості завершували зустріч удесятьох. На 82-й хвилині за друге попередження був вилучений Джордан Хендерсон.

«Ліверпуль» набрав 33 очки і продовжує погоню за «Манчестер Сіті», який випереджає мерсисайдців на два бали.

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Матч 13-го туру



«Уотфорд» - «Ліверпуль» 0: 3 (0: 0)

Голи: Салах, 67 (0: 1), Александер-Арнольд, 76 (0: 2), Фірміно, 89 (0: 3).

Джерело: Динамомания